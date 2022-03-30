https://ria.ru/20220330/kitay-1780835594.html
В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G
В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G - РИА Новости, 30.03.2022
В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G
Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:23
2022-03-30T12:23
2022-03-30T12:23
россия-китай: главное
китай
технологии
чжэцзян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780833750_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_4605f417bccb451e74c68e1e8f4b6589.jpg
МОСКВА, 30 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе, опубликованном недавно международной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA.Эта цифра выше прогноза GSMA, сделанного примерно полгода назад на Всемирной конференции по вопросам интернета в поселке Учжэнь (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), несмотря на то, что в настоящее время в некоторых китайских провинциях и городах идет борьба против всплеска случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Согласно последнему отчету ассоциации "Мобильная экономика Китая 2022", высокий спрос на 5G в континентальной части Китая сделал ее крупнейшим рынком 5G в мире, при этом на конец 2021 года на Китай пришлось 75% глобальных подключений 5G.
https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html
китай
чжэцзян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780833750_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_f61c9ef9aa6d40c1c8c8d2f1198666ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, чжэцзян