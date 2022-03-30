https://ria.ru/20220330/kitay-1780835594.html

В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G

В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G - РИА Новости, 30.03.2022

В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G

Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:23

2022-03-30T12:23

2022-03-30T12:23

россия-китай: главное

китай

технологии

чжэцзян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780833750_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_4605f417bccb451e74c68e1e8f4b6589.jpg

МОСКВА, 30 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе, опубликованном недавно международной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA.Эта цифра выше прогноза GSMA, сделанного примерно полгода назад на Всемирной конференции по вопросам интернета в поселке Учжэнь (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), несмотря на то, что в настоящее время в некоторых китайских провинциях и городах идет борьба против всплеска случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Согласно последнему отчету ассоциации "Мобильная экономика Китая 2022", высокий спрос на 5G в континентальной части Китая сделал ее крупнейшим рынком 5G в мире, при этом на конец 2021 года на Китай пришлось 75% глобальных подключений 5G.

https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html

китай

чжэцзян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, технологии, чжэцзян