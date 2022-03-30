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В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G - РИА Новости, 30.03.2022
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В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G
В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G - РИА Новости, 30.03.2022
В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G
Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:23
2022-03-30T12:23
россия-китай: главное
китай
технологии
чжэцзян
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МОСКВА, 30 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе, опубликованном недавно международной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA.Эта цифра выше прогноза GSMA, сделанного примерно полгода назад на Всемирной конференции по вопросам интернета в поселке Учжэнь (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), несмотря на то, что в настоящее время в некоторых китайских провинциях и городах идет борьба против всплеска случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Согласно последнему отчету ассоциации "Мобильная экономика Китая 2022", высокий спрос на 5G в континентальной части Китая сделал ее крупнейшим рынком 5G в мире, при этом на конец 2021 года на Китай пришлось 75% глобальных подключений 5G.
https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html
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китай, технологии, чжэцзян
12:23 30.03.2022
 

В Китае к 2025 году будет почти 900 млн подключений 5G

© AFP 2022 / Nicolas AsfouriЖенщина со смартфоном на фоне вышек сотовой связи 5G в Китае
Женщина со смартфоном на фоне вышек сотовой связи 5G в Китае - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / Nicolas Asfouri
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МОСКВА, 30 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидается, что к концу 2025 года количество подключенных к сети связи пятого поколения (5G) устройств в Китае достигнет 892 миллиона, говорится в докладе, опубликованном недавно международной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA.
Эта цифра выше прогноза GSMA, сделанного примерно полгода назад на Всемирной конференции по вопросам интернета в поселке Учжэнь (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), несмотря на то, что в настоящее время в некоторых китайских провинциях и городах идет борьба против всплеска случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Согласно последнему отчету ассоциации "Мобильная экономика Китая 2022", высокий спрос на 5G в континентальной части Китая сделал ее крупнейшим рынком 5G в мире, при этом на конец 2021 года на Китай пришлось 75% глобальных подключений 5G.
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