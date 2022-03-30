https://ria.ru/20220330/kitay-1780816648.html

В Пекине заявили, что сотрудничество России и Китая не имеет границ

В Пекине заявили, что сотрудничество России и Китая не имеет границ - РИА Новости, 30.03.2022

В Пекине заявили, что сотрудничество России и Китая не имеет границ

Российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:02

2022-03-30T11:02

2022-03-30T11:40

китай

россия

в мире

ван и (политик)

афганистан

совет безопасности оон

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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Сотрудничество между Россией и Китаем не имеет границ, наша борьба за мир не имеет границ, наше стремление поддерживать безопасность не имеет ограничений, наше противостояние гегемонизму не имеет границ", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая не направлены против какой-либо третьей стороны. По его словам, Россия и Китай, будучи постоянными странами-членами СБ ООН, развивают двусторонние отношения, придерживаясь принципов неприсоединения к блокам.Россия и Китай в условиях непростой международной обстановки намерены укреплять стратегическое партнерство, заявили в среду в МИД РФ.Встреча министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И прошла в китайском Туньси.Лавров прибыл в китайский город Туньси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Сегодня день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

https://ria.ru/20220330/kitay-1780784774.html

https://ria.ru/20220329/kitay-1780631514.html

китай

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, ван и (политик), афганистан, совет безопасности оон