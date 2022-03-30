11:02 30.03.2022 (обновлено: 11:40 30.03.2022)
В Пекине заявили, что сотрудничество России и Китая не имеет границ
В Пекине заявили, что сотрудничество России и Китая не имеет границ
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая не направлены против какой-либо третьей стороны. По его словам, Россия и Китай, будучи постоянными странами-членами СБ ООН, развивают двусторонние отношения, придерживаясь принципов неприсоединения к блокам.
"Обе стороны продолжают претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, способствовать демократизации международных связей и продвижению многополярности", - добавил он.
Россия и Китай в условиях непростой международной обстановки намерены укреплять стратегическое партнерство, заявили в среду в МИД РФ.
Встреча министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И прошла в китайском Туньси.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран констатировали, что в условиях непростой международной обстановки Россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций. Условлено и далее наращивать внешнеполитическую координацию, расширять взаимодействие на двустороннем треке и в различных многосторонних форматах", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
Лавров прибыл в китайский город Туньси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Сегодня день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.
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