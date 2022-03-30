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Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/kitay-1780811957.html
Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины
Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не дал прямой ответ на вопрос, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:47
2022-03-30T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
россия
украина
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не дал прямой ответ на вопрос, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины."Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", - сказал дипломат в ходе брифинга, не дав прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве страны-гаранта безопасности Украины.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль в решении украинского кризиса, чтобы как можно скорее восстановить мир.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
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в мире, китай, россия, украина
10:47 30.03.2022
 
Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины

Представитель МИД Китая не подтвердил готовность стать гарантом безопасности Украины

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не дал прямой ответ на вопрос, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины.
"Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", - сказал дипломат в ходе брифинга, не дав прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве страны-гаранта безопасности Украины.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль в решении украинского кризиса, чтобы как можно скорее восстановить мир.
Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая
 
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