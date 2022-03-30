https://ria.ru/20220330/kitay-1780811957.html

Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины

Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Пекин не подтвердил готовность выступить гарантом безопасности Украины

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не дал прямой ответ на вопрос, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:47

2022-03-30T10:47

2022-03-30T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не дал прямой ответ на вопрос, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины."Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", - сказал дипломат в ходе брифинга, не дав прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве страны-гаранта безопасности Украины.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль в решении украинского кризиса, чтобы как можно скорее восстановить мир.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

https://ria.ru/20220330/otnosheniya-1780792221.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, россия, украина