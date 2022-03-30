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Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах
Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:08
2022-03-30T05:08
2022-03-30T05:08
сергей лавров
россия
в мире
китай
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Захарова сообщила, что Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве.
https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, в мире, китай
Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах
Глава МИД Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних и министерской встречах