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Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах - РИА Новости, 30.03.2022
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Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах
Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:08
2022-03-30T05:08
сергей лавров
россия
в мире
китай
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Захарова сообщила, что Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве.
https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html
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сергей лавров, россия, в мире, китай
05:08 30.03.2022
 
Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах

Глава МИД Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних и министерской встречах

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 15:08
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
Ранее Захарова сообщила, что Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве.
 
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