https://ria.ru/20220330/kitay-1780784774.html

Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах

Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах - РИА Новости, 30.03.2022

Лавров прибыл в Китай, где примет участие в двусторонних встречах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T05:08

2022-03-30T05:08

2022-03-30T05:08

сергей лавров

россия

в мире

китай

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Захарова сообщила, что Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве.

https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html

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китай

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Максим Горбачев

сергей лавров, россия, в мире, китай