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Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам" - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/kiev-1780946153.html
Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"
Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам" - РИА Новости, 30.03.2022
Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силовики в ходе военной спецоперации на Украине проводят хорошую работу по всем фронтам, еще несколько дней, и РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:40
2022-03-30T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силовики в ходе военной спецоперации на Украине проводят хорошую работу по всем фронтам, еще несколько дней, и заберут основные объекты, после чего зайдут в Киев."Наши ребята сегодня по всем фронтам провели хорошую работу, освобождая села, кварталы. Я думаю, несколько дней, и мы полностью заберем основные объекты. И в последующем зайдем в Киев. Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости", - сказал Кадыров в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале."Поэтому, если вы не хотите, чтобы мы пришли с войной с бандеровцами, я еще раз призываю ВСУ, СБУ: станьте рядом с нами, давайте вместе уничтожим этих шайтанов, бандеровцев и нациков. Ваши предки воевали против них", - подчеркнул он.Кадыров также заявил, что ответственность ждет все руководство Украины, если оно не пойдет на встречу в борьбе с националистами. "Киев, я вас уверяю, если вы не приедете сами и не выполните все требования президента России, вам пощады не будет - ни правительству, ни Раде, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасут, потому что вы преступники. Поэтому лучше вам прийти, попросить прощения у украинского народа, у российского народа, у ЛНР и ДНР. И дальше дать людям строить свое будущее самим и выбрать президента", - подчеркнул глава Чечни.
https://ria.ru/20220329/kiev-1780733304.html
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рамзан кадыров, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, киев, ситуация в днр и лнр
18:40 30.03.2022 (обновлено: 19:39 30.03.2022)
 
Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"

Глава Чечни Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силовики в ходе военной спецоперации на Украине проводят хорошую работу по всем фронтам, еще несколько дней, и заберут основные объекты, после чего зайдут в Киев.
"Наши ребята сегодня по всем фронтам провели хорошую работу, освобождая села, кварталы. Я думаю, несколько дней, и мы полностью заберем основные объекты. И в последующем зайдем в Киев. Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости", - сказал Кадыров в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.
"Поэтому, если вы не хотите, чтобы мы пришли с войной с бандеровцами, я еще раз призываю ВСУ, СБУ: станьте рядом с нами, давайте вместе уничтожим этих шайтанов, бандеровцев и нациков. Ваши предки воевали против них", - подчеркнул он.
Кадыров также заявил, что ответственность ждет все руководство Украины, если оно не пойдет на встречу в борьбе с националистами. "Киев, я вас уверяю, если вы не приедете сами и не выполните все требования президента России, вам пощады не будет - ни правительству, ни Раде, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасут, потому что вы преступники. Поэтому лучше вам прийти, попросить прощения у украинского народа, у российского народа, у ЛНР и ДНР. И дальше дать людям строить свое будущее самим и выбрать президента", - подчеркнул глава Чечни.
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 17:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровВ миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы УкраиныКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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