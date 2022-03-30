https://ria.ru/20220330/kiev-1780946153.html

Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"

Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам" - РИА Новости, 30.03.2022

Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силовики в ходе военной спецоперации на Украине проводят хорошую работу по всем фронтам, еще несколько дней, и РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:40

2022-03-30T18:40

2022-03-30T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

в мире

россия

украина

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы украины

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силовики в ходе военной спецоперации на Украине проводят хорошую работу по всем фронтам, еще несколько дней, и заберут основные объекты, после чего зайдут в Киев."Наши ребята сегодня по всем фронтам провели хорошую работу, освобождая села, кварталы. Я думаю, несколько дней, и мы полностью заберем основные объекты. И в последующем зайдем в Киев. Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости", - сказал Кадыров в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале."Поэтому, если вы не хотите, чтобы мы пришли с войной с бандеровцами, я еще раз призываю ВСУ, СБУ: станьте рядом с нами, давайте вместе уничтожим этих шайтанов, бандеровцев и нациков. Ваши предки воевали против них", - подчеркнул он.Кадыров также заявил, что ответственность ждет все руководство Украины, если оно не пойдет на встречу в борьбе с националистами. "Киев, я вас уверяю, если вы не приедете сами и не выполните все требования президента России, вам пощады не будет - ни правительству, ни Раде, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасут, потому что вы преступники. Поэтому лучше вам прийти, попросить прощения у украинского народа, у российского народа, у ЛНР и ДНР. И дальше дать людям строить свое будущее самим и выбрать президента", - подчеркнул глава Чечни.

https://ria.ru/20220329/kiev-1780733304.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, киев, ситуация в днр и лнр