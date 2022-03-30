18:40 30.03.2022 (обновлено: 19:39 30.03.2022)
Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"
Глава Чечни Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам"
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силовики в ходе военной спецоперации на Украине проводят хорошую работу по всем фронтам, еще несколько дней, и заберут основные объекты, после чего зайдут в Киев.
"Наши ребята сегодня по всем фронтам провели хорошую работу, освобождая села, кварталы. Я думаю, несколько дней, и мы полностью заберем основные объекты. И в последующем зайдем в Киев. Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости", - сказал Кадыров в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.
Кадыров также заявил, что ответственность ждет все руководство Украины, если оно не пойдет на встречу в борьбе с националистами. "Киев, я вас уверяю, если вы не приедете сами и не выполните все требования президента России, вам пощады не будет - ни правительству, ни Раде, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасут, потому что вы преступники. Поэтому лучше вам прийти, попросить прощения у украинского народа, у российского народа, у ЛНР и ДНР. И дальше дать людям строить свое будущее самим и выбрать президента", - подчеркнул глава Чечни.