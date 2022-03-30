10:06 30.03.2022 (обновлено: 11:14 30.03.2022)
В Киеве не зафиксировали обстрелов со стороны ВС России за сутки
Мэрия Киева не зафиксировала обстрелов столицы Украины за сутки
© REUTERS / Vladyslav MusiienkoВолонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Замглавы киевской горадминистрации Николай Поворотник после заявления России о сокращении военной активности на киевском направлении сообщил, что минувшие сутки обстрелов Киева не было .
"Ночь прошла относительно спокойно, под звуки сирен, канонады боёв, которые шли около города. В самом городе никаких обстрелов в течении суток не было", - сказал Поворотник в эфире телеканала "Рада".
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины. По их итогам помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что
Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием договора главами МИД РФ и Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.