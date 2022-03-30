https://ria.ru/20220330/khram-1780972167.html
Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна
Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна
Жители села Варваровка в Луганской области во время обстрела Ильинского мужского монастыря ВСУ пели молебны и молились, передаёт корреспондент, побывавший в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:23
2022-03-30T21:23
2022-03-30T21:25
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
религия
украинская православная церковь
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Жители села Варваровка в Луганской области во время обстрела Ильинского мужского монастыря ВСУ пели молебны и молились, передаёт корреспондент, побывавший в этом храме во время обстрелов.Обстрел монастыря начался в 15 часов в среду: местные жители сразу же сбежались в храм, как только началась бомбардировка. Как они рассказали во время обстрела, это не первый раз, когда украинские войска обстреливали село и монастырь, и при этом не первый раз, когда жители прячутся в храме. Во время обстрела храма на территории монастыря ему выбило стекла, с потолка посыпалась штукатурка. Одна из ракет, предположительно стреляли из гаубицы, попала в пристройку на территории монастыря, она загорелась - как предположили местные жители, удар пришёлся по газовой трубе.Служба в храме началась в районе 15.10, несмотря на обстрел. Жители Варваровки молились и пели молебны, а православный батюшка во время обстрелов продолжал стоять и нести службу, хотя по храму били ракеты. Находившиеся в храме женщины плакали, одному из молодых людей, забежавших в храм, рассекло осколком стекла лоб, но серьёзно он не пострадал.Местные жители рассказали корреспонденту РИА Новости, что ночь они проведут в храме - останутся там ночевать, пока не кончатся "прилёты".
https://ria.ru/20220329/vera-1780599808.html
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Момент обстрела украинскими военными сельского храма в ЛНР
Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
2022-03-30T21:23
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, украинская православная церковь
21:23 30.03.2022 (обновлено: 21:25 30.03.2022)
Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна
Жители Варваровки в ЛНР и во время обстрела Ильинского мужского монастыря ВСУ молились