https://ria.ru/20220330/khram-1780972167.html

Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна

Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские силовики обстреляли храм в Варваровке во время молебна

Жители села Варваровка в Луганской области во время обстрела Ильинского мужского монастыря ВСУ пели молебны и молились, передаёт корреспондент, побывавший в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:23

2022-03-30T21:23

2022-03-30T21:25

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

религия

украинская православная церковь

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Жители села Варваровка в Луганской области во время обстрела Ильинского мужского монастыря ВСУ пели молебны и молились, передаёт корреспондент, побывавший в этом храме во время обстрелов.Обстрел монастыря начался в 15 часов в среду: местные жители сразу же сбежались в храм, как только началась бомбардировка. Как они рассказали во время обстрела, это не первый раз, когда украинские войска обстреливали село и монастырь, и при этом не первый раз, когда жители прячутся в храме. Во время обстрела храма на территории монастыря ему выбило стекла, с потолка посыпалась штукатурка. Одна из ракет, предположительно стреляли из гаубицы, попала в пристройку на территории монастыря, она загорелась - как предположили местные жители, удар пришёлся по газовой трубе.Служба в храме началась в районе 15.10, несмотря на обстрел. Жители Варваровки молились и пели молебны, а православный батюшка во время обстрелов продолжал стоять и нести службу, хотя по храму били ракеты. Находившиеся в храме женщины плакали, одному из молодых людей, забежавших в храм, рассекло осколком стекла лоб, но серьёзно он не пострадал.Местные жители рассказали корреспонденту РИА Новости, что ночь они проведут в храме - останутся там ночевать, пока не кончатся "прилёты".

https://ria.ru/20220329/vera-1780599808.html

луганская народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент обстрела украинскими военными сельского храма в ЛНР Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. 2022-03-30T21:23 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, украинская православная церковь