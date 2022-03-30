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Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/kharkov-1780981761.html
Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине
Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине
Наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине на сегодня складывается в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T23:47
2022-03-31T02:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
вооруженные силы украины
донбасс
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине на сегодня складывается в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальщики не занимаются восстановительными работами.В больницах, по словам Мизинцева, отказывают в помощи мирным жителям, занимаясь лечением исключительно украинских военнослужащих и боевиков территориальной обороны. "Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют", - констатировал он.По его словам, продуктовые магазины в городе работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились деньги. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят – боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны, добавил генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом он подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780973063.html
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, донбасс, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, украина
23:47 30.03.2022 (обновлено: 02:05 31.03.2022)
 
Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине

Минобороны: наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине складывается в Харькове

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине на сегодня складывается в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове. В городе введен комендантский час", - сказал генерал.
Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальщики не занимаются восстановительными работами.
В больницах, по словам Мизинцева, отказывают в помощи мирным жителям, занимаясь лечением исключительно украинских военнослужащих и боевиков территориальной обороны. "Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют", - констатировал он.
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Минобороны заявило о блокаде националистами мирных жителей Харькова
По его словам, продуктовые магазины в городе работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились деньги. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят – боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны, добавил генерал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом он подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковВооруженные силы УкраиныДонбассМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФУкраина
 
 
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