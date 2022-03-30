https://ria.ru/20220330/kharkov-1780981761.html

Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине

Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Минобороны оценило ситуацию в Харькове как самую критическую на Украине

Наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине на сегодня складывается в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T23:47

2022-03-30T23:47

2022-03-31T02:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьков

вооруженные силы украины

донбасс

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине на сегодня складывается в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальщики не занимаются восстановительными работами.В больницах, по словам Мизинцева, отказывают в помощи мирным жителям, занимаясь лечением исключительно украинских военнослужащих и боевиков территориальной обороны. "Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют", - констатировал он.По его словам, продуктовые магазины в городе работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились деньги. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят – боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны, добавил генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом он подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780973063.html

https://ria.ru/20220330/kharkov-1780973421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, донбасс, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, украина