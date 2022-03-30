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В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове - РИА Новости, 30.03.2022
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В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове
В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове - РИА Новости, 30.03.2022
В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове
В Харькове украинские националисты огранизовали "летучие эскадроны смерти" и запугивают мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:37
2022-03-30T23:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
обсе
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове украинские националисты огранизовали "летучие эскадроны смерти" и запугивают мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в "бандермобили", разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам", — сказал он.Кроме того, националисты продолжают размещать тяжелую военную технику в жилых кварталах и прикрываться мирным населением, продолжил генерал."Боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте", — сказал Мизинцев, добавив, что харьковчане находятся у радикалов в заложниках и не могут выехать по гуманитарным коридорам, их автомобили обстреливают.Генерал подчеркнул, что для спасения жителей города требуется принять незамедлительные решения по стабилизации гуманитарной обстановки."Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом он подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
https://ria.ru/20220323/rasstrel-1779754395.html
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в мире, харьков, обсе, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф
21:37 30.03.2022 (обновлено: 23:14 30.03.2022)
 
В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове

Минобороны заявило, что "летучие эскадроны смерти" в Харькове запугивают жителей города

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове украинские националисты огранизовали "летучие эскадроны смерти" и запугивают мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в "бандермобили", разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам", — сказал он.
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Кроме того, националисты продолжают размещать тяжелую военную технику в жилых кварталах и прикрываться мирным населением, продолжил генерал.
"Боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте", — сказал Мизинцев, добавив, что харьковчане находятся у радикалов в заложниках и не могут выехать по гуманитарным коридорам, их автомобили обстреливают.
Генерал подчеркнул, что для спасения жителей города требуется принять незамедлительные решения по стабилизации гуманитарной обстановки.
"Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины", — заключил он.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом он подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковОБСЕУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФ
 
 
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