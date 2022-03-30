https://ria.ru/20220330/kharkov-1780973421.html

В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове

В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове - РИА Новости, 30.03.2022

В Минобороны заявили о преступлениях "летучих эскадронов смерти" в Харькове

В Харькове украинские националисты огранизовали "летучие эскадроны смерти" и запугивают мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:37

2022-03-30T21:37

2022-03-30T23:14

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михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Харькове украинские националисты огранизовали "летучие эскадроны смерти" и запугивают мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в "бандермобили", разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам", — сказал он.Кроме того, националисты продолжают размещать тяжелую военную технику в жилых кварталах и прикрываться мирным населением, продолжил генерал."Боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте", — сказал Мизинцев, добавив, что харьковчане находятся у радикалов в заложниках и не могут выехать по гуманитарным коридорам, их автомобили обстреливают.Генерал подчеркнул, что для спасения жителей города требуется принять незамедлительные решения по стабилизации гуманитарной обстановки."Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". При этом он подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220323/rasstrel-1779754395.html

https://ria.ru/20220330/tribunal-1780788333.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780571798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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