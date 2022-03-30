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Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке - РИА Новости, 30.03.2022
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Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке
Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке - РИА Новости, 30.03.2022
Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке
С начала действия закона о новых кредитных каникулах МСП Банк заключил с предпринимателями 282 соглашения о предоставлении таких каникул, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:31
2022-03-30T13:31
петр засельский
корпорация мсп
мсп банк
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. С начала действия закона о новых кредитных каникулах МСП Банк заключил с предпринимателями 282 соглашения о предоставлении таких каникул, сообщает пресс-служба банка.Общая сумма задолженности по этим соглашениям составляет 11,7 миллиона рублей. Всего же в банк с просьбой о предоставлении кредитных каникул обратились 452 предпринимателя с общей задолженностью на 15,7 миллиона рублей. Решения по оставшимся заявкам будут приняты в ближайшее время, уточняется в сообщении.Кредитные каникулы доступны не только представителям пострадавших от санкций сфер, но и предпринимателям из других отраслей экономики, подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Заявления на предоставление кредитных каникул будут приниматься до 30 сентября 2022 года. В случае возникновения проблем с их получением предприниматели могут обращаться в Корпорацию МСП по всем каналам обратной связи, в том числе через "Сервис 360°".На кредитные каникулы могут претендовать малые и средние предприятия из сфер, включенных Правительством в специальный перечень, и заключившие договоры на получение кредитов до 1 марта 2022 года. Им предоставляют льготный период до шести месяцев, когда они могут не гасить основной долг и проценты. Для ИП кредитные каникулы предусматривают погашение задолженности в сокращенном размере.Правительство РФ 11 марта утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их числе сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, IT, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечень включены обрабатывающие производства — всего более 70 кодов ОКВЭД. Список составлен с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.
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петр засельский, корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика
13:31 30.03.2022
 

Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. С начала действия закона о новых кредитных каникулах МСП Банк заключил с предпринимателями 282 соглашения о предоставлении таких каникул, сообщает пресс-служба банка.
Общая сумма задолженности по этим соглашениям составляет 11,7 миллиона рублей. Всего же в банк с просьбой о предоставлении кредитных каникул обратились 452 предпринимателя с общей задолженностью на 15,7 миллиона рублей. Решения по оставшимся заявкам будут приняты в ближайшее время, уточняется в сообщении.
Кредитные каникулы доступны не только представителям пострадавших от санкций сфер, но и предпринимателям из других отраслей экономики, подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
"Что касается малых и средних предприятий, ОКВЭД которых не попал в перечень пострадавших отраслей, то они также смогут воспользоваться кредитными каникулами. Единственным отличием будет уплата процентов в льготный период. Данное решение одобрено руководством банка", - подчеркнул Засельский.
Заявления на предоставление кредитных каникул будут приниматься до 30 сентября 2022 года. В случае возникновения проблем с их получением предприниматели могут обращаться в Корпорацию МСП по всем каналам обратной связи, в том числе через "Сервис 360°".
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На кредитные каникулы могут претендовать малые и средние предприятия из сфер, включенных Правительством в специальный перечень, и заключившие договоры на получение кредитов до 1 марта 2022 года. Им предоставляют льготный период до шести месяцев, когда они могут не гасить основной долг и проценты. Для ИП кредитные каникулы предусматривают погашение задолженности в сокращенном размере.
Правительство РФ 11 марта утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их числе сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, IT, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечень включены обрабатывающие производства — всего более 70 кодов ОКВЭД. Список составлен с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.
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