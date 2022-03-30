https://ria.ru/20220330/kanikuly-1780854985.html

Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке

Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке - РИА Новости, 30.03.2022

Более 280 предпринимателям предоставили кредитные каникулы в МСП Банке

С начала действия закона о новых кредитных каникулах МСП Банк заключил с предпринимателями 282 соглашения о предоставлении таких каникул, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:31

2022-03-30T13:31

2022-03-30T13:31

петр засельский

корпорация мсп

мсп банк

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. С начала действия закона о новых кредитных каникулах МСП Банк заключил с предпринимателями 282 соглашения о предоставлении таких каникул, сообщает пресс-служба банка.Общая сумма задолженности по этим соглашениям составляет 11,7 миллиона рублей. Всего же в банк с просьбой о предоставлении кредитных каникул обратились 452 предпринимателя с общей задолженностью на 15,7 миллиона рублей. Решения по оставшимся заявкам будут приняты в ближайшее время, уточняется в сообщении.Кредитные каникулы доступны не только представителям пострадавших от санкций сфер, но и предпринимателям из других отраслей экономики, подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Заявления на предоставление кредитных каникул будут приниматься до 30 сентября 2022 года. В случае возникновения проблем с их получением предприниматели могут обращаться в Корпорацию МСП по всем каналам обратной связи, в том числе через "Сервис 360°".На кредитные каникулы могут претендовать малые и средние предприятия из сфер, включенных Правительством в специальный перечень, и заключившие договоры на получение кредитов до 1 марта 2022 года. Им предоставляют льготный период до шести месяцев, когда они могут не гасить основной долг и проценты. Для ИП кредитные каникулы предусматривают погашение задолженности в сокращенном размере.Правительство РФ 11 марта утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их числе сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, IT, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечень включены обрабатывающие производства — всего более 70 кодов ОКВЭД. Список составлен с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр засельский, корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика