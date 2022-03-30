https://ria.ru/20220330/kanal-1780930126.html

Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине

Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине

Вооруженные силы РФ охраняют объекты Северо-Крымского канала (СКК) на Украине, сейчас стоит вопрос организации эксплуатационной службы для гидротехнических... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:41

2022-03-30T17:41

2022-03-30T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ охраняют объекты Северо-Крымского канала (СКК) на Украине, сейчас стоит вопрос организации эксплуатационной службы для гидротехнических сооружений канала, сказал журналистам заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев."На сопредельной территории (на Украине - ред.) сегодня организовывается служба, которая была там когда-то. Сегодня там находятся вооруженные силы РФ, которые производят охрану объектов (CКК), но службы как таковой там сейчас нет", - сказал Кангиев.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/krym-1780298565.html

https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html

россия

украина

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Будем теперь огороды поливать" – жительница Крыма о заполнении Северо-Крымского канала Северо-Крымский канал в Республике Крым полностью заполнился водой из Днепра. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Альберт Кангиев. Вода в Северо-Крымский канал начала поступать после подрыва силами Минобороны РФ дамбы, которую в 2014 году соорудили на территории Украины для прекращения водоснабжения Крыма. 2022-03-30T17:41 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым