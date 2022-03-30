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Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/kanal-1780930126.html
Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине
Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине
Вооруженные силы РФ охраняют объекты Северо-Крымского канала (СКК) на Украине, сейчас стоит вопрос организации эксплуатационной службы для гидротехнических... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:41
2022-03-30T21:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ охраняют объекты Северо-Крымского канала (СКК) на Украине, сейчас стоит вопрос организации эксплуатационной службы для гидротехнических сооружений канала, сказал журналистам заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев."На сопредельной территории (на Украине - ред.) сегодня организовывается служба, которая была там когда-то. Сегодня там находятся вооруженные силы РФ, которые производят охрану объектов (CКК), но службы как таковой там сейчас нет", - сказал Кангиев.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/krym-1780298565.html
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россия
украина
донбасс
республика крым
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"Будем теперь огороды поливать" – жительница Крыма о заполнении Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал в Республике Крым полностью заполнился водой из Днепра. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Альберт Кангиев. Вода в Северо-Крымский канал начала поступать после подрыва силами Минобороны РФ дамбы, которую в 2014 году соорудили на территории Украины для прекращения водоснабжения Крыма.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым
17:41 30.03.2022 (обновлено: 21:11 30.03.2022)
 
Российские военные продолжают охрану Северо-Крымского канала на Украине

Российские военные продолжают охрану объектов Северо-Крымского канала на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
Дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости
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Дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ охраняют объекты Северо-Крымского канала (СКК) на Украине, сейчас стоит вопрос организации эксплуатационной службы для гидротехнических сооружений канала, сказал журналистам заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.
"На сопредельной территории (на Украине - ред.) сегодня организовывается служба, которая была там когда-то. Сегодня там находятся вооруженные силы РФ, которые производят охрану объектов (CКК), но службы как таковой там сейчас нет", - сказал Кангиев.
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 08:30
Глава Крыма рассказал о закачке воды в Межгорное водохранилище
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:38
В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРеспублика Крым
 
 
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