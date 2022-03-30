Рейтинг@Mail.ru
В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/ispaniya-1780873984.html
В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов
В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов - РИА Новости, 30.03.2022
В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов
Власти Испании разрешили магазинам ограничивать в исключительных случаях количество продуктов, которые они могут продать одному покупателю, следует из... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:43
2022-03-30T14:57
украина
в мире
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780206164_0:103:2730:1639_1920x0_80_0_0_8561e784504e431e8dfe3f04ca38d0af.jpg
МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Власти Испании разрешили магазинам ограничивать в исключительных случаях количество продуктов, которые они могут продать одному покупателю, следует из Королевского декрета, определяющего меры Национального плана реагирования на экономические и социальные последствия российской операции на Украине."В исключительных случаях, когда существуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, которые это оправдывают, коммерческие учреждения могут временно приостановить действие… запрета на ограничение количества товаров, которые могут быть приобретены каждым покупателем. Такие меры должны быть обоснованными и должны приниматься соразмерно, когда это необходимо, для предотвращения нехватки запасов и обеспечения доступа потребителей на справедливых условиях", - говорится в документе.Эта мера была введена после того, как в ряде магазинов Испании из-за ситуации на Украине и забастовки транспортников образовался дефицит подсолнечного масла и молока.Испанское правительство выделило 16 миллиардов евро помощи на смягчение последствий кризиса (шесть миллиардов евро в виде помощи и снижения налогов, десять миллиардов на государственные кредиты) - в том числе на компенсацию части расходов потребителей на покупку бензина, дизеля, газа (20 центов за каждый литр, всего 1,4 миллиарда евро), прямую помощь транспортным компаниям (миллиард евро), увеличение на 15% минимального прожиточного минимума на ближайшие три месяца, также был установлен лимит в 2% на возможное повышение цены на аренду из-за инфляции.
https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html
https://ria.ru/20220325/protest-1780116799.html
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780206164_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_902494f4293a22873a87e646c0df3d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, испания
14:43 30.03.2022 (обновлено: 14:57 30.03.2022)
 
В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов

Власти Испании разрешили магазинам ограничивать число отпускаемых покупателю продуктов

© REUTERS / Susana VeraПустые полки в одном из супермаркетов Мадрида, Испания
Пустые полки в одном из супермаркетов Мадрида, Испания - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Susana Vera
Пустые полки в одном из супермаркетов Мадрида, Испания
Читать ria.ru в
МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Власти Испании разрешили магазинам ограничивать в исключительных случаях количество продуктов, которые они могут продать одному покупателю, следует из Королевского декрета, определяющего меры Национального плана реагирования на экономические и социальные последствия российской операции на Украине.
"В исключительных случаях, когда существуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, которые это оправдывают, коммерческие учреждения могут временно приостановить действие… запрета на ограничение количества товаров, которые могут быть приобретены каждым покупателем. Такие меры должны быть обоснованными и должны приниматься соразмерно, когда это необходимо, для предотвращения нехватки запасов и обеспечения доступа потребителей на справедливых условиях", - говорится в документе.
Акция протеста дальнобойщиков в Барселоне из-за высоких цен на топливо - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:25
Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Барселоне
Эта мера была введена после того, как в ряде магазинов Испании из-за ситуации на Украине и забастовки транспортников образовался дефицит подсолнечного масла и молока.
Испанское правительство выделило 16 миллиардов евро помощи на смягчение последствий кризиса (шесть миллиардов евро в виде помощи и снижения налогов, десять миллиардов на государственные кредиты) - в том числе на компенсацию части расходов потребителей на покупку бензина, дизеля, газа (20 центов за каждый литр, всего 1,4 миллиарда евро), прямую помощь транспортным компаниям (миллиард евро), увеличение на 15% минимального прожиточного минимума на ближайшие три месяца, также был установлен лимит в 2% на возможное повышение цены на аренду из-за инфляции.
Вид на город в Андалусии, Испания - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:52
Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста на мосту
 
УкраинаВ миреИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала