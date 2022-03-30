https://ria.ru/20220330/ispaniya-1780873984.html

В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов

В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов - РИА Новости, 30.03.2022

В Испании магазинам разрешили ограничивать число отпускаемых продуктов

Власти Испании разрешили магазинам ограничивать в исключительных случаях количество продуктов, которые они могут продать одному покупателю, следует из... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:43

2022-03-30T14:43

2022-03-30T14:57

украина

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испания

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МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Власти Испании разрешили магазинам ограничивать в исключительных случаях количество продуктов, которые они могут продать одному покупателю, следует из Королевского декрета, определяющего меры Национального плана реагирования на экономические и социальные последствия российской операции на Украине."В исключительных случаях, когда существуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, которые это оправдывают, коммерческие учреждения могут временно приостановить действие… запрета на ограничение количества товаров, которые могут быть приобретены каждым покупателем. Такие меры должны быть обоснованными и должны приниматься соразмерно, когда это необходимо, для предотвращения нехватки запасов и обеспечения доступа потребителей на справедливых условиях", - говорится в документе.Эта мера была введена после того, как в ряде магазинов Испании из-за ситуации на Украине и забастовки транспортников образовался дефицит подсолнечного масла и молока.Испанское правительство выделило 16 миллиардов евро помощи на смягчение последствий кризиса (шесть миллиардов евро в виде помощи и снижения налогов, десять миллиардов на государственные кредиты) - в том числе на компенсацию части расходов потребителей на покупку бензина, дизеля, газа (20 центов за каждый литр, всего 1,4 миллиарда евро), прямую помощь транспортным компаниям (миллиард евро), увеличение на 15% минимального прожиточного минимума на ближайшие три месяца, также был установлен лимит в 2% на возможное повышение цены на аренду из-за инфляции.

https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html

https://ria.ru/20220325/protest-1780116799.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, испания