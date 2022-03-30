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Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
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Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков
Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков
Понадобится еще несколько дней, возможно, недель, до достижения договоренности о восстановлении СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:23
2022-03-30T17:26
в мире
дональд трамп
россия
тегеран (город)
франция
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Понадобится еще несколько дней, возможно, недель, до достижения договоренности о восстановлении СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, понадобится несколько дней, возможно, недель, прежде чем вещи встанут на свои места. Россия сделала все возможное для того, чтобы результат был позитивным" , - сказал он в интервью RT.Рябков также отверг обвинения, звучавшие в адрес Москвы, о том, что российская сторона пыталась внести изменения в условия сделки. "Я полностью отвергаю обвинения, что Россия пыталась в последний момент внести изменения, требования на этих переговорах", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.
https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html
https://ria.ru/20220321/peregovory-1779290379.html
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тегеран (город)
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в мире, дональд трамп, россия, тегеран (город), франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков
17:23 30.03.2022 (обновлено: 17:26 30.03.2022)
 
Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Понадобится еще несколько дней, возможно, недель, до достижения договоренности о восстановлении СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, понадобится несколько дней, возможно, недель, прежде чем вещи встанут на свои места. Россия сделала все возможное для того, чтобы результат был позитивным" , - сказал он в интервью RT.
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Рябков также отверг обвинения, звучавшие в адрес Москвы, о том, что российская сторона пыталась внести изменения в условия сделки. "Я полностью отвергаю обвинения, что Россия пыталась в последний момент внести изменения, требования на этих переговорах", - подчеркнул он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.
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В миреДональд ТрампРоссияТегеран (город)ФранцияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей Рябков
 
 
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