https://ria.ru/20220330/iran-1780922827.html

Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков

Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков

Понадобится еще несколько дней, возможно, недель, до достижения договоренности о восстановлении СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:23

2022-03-30T17:23

2022-03-30T17:26

в мире

дональд трамп

россия

тегеран (город)

франция

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей рябков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Понадобится еще несколько дней, возможно, недель, до достижения договоренности о восстановлении СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, понадобится несколько дней, возможно, недель, прежде чем вещи встанут на свои места. Россия сделала все возможное для того, чтобы результат был позитивным" , - сказал он в интервью RT.Рябков также отверг обвинения, звучавшие в адрес Москвы, о том, что российская сторона пыталась внести изменения в условия сделки. "Я полностью отвергаю обвинения, что Россия пыталась в последний момент внести изменения, требования на этих переговорах", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.

https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html

https://ria.ru/20220321/peregovory-1779290379.html

россия

тегеран (город)

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, россия, тегеран (город), франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков