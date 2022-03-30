https://ria.ru/20220330/iran-1780876656.html

Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество

Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 30.03.2022

Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:54

2022-03-30T14:54

2022-03-30T14:58

в мире

сергей лавров

иран

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, введенные западными странами против Москвы и Тегерана, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.Переговоры Лаврова и Абдоллахиана прошли в среду в китайском городе Туньси на полях конференции стран-соседей Афганистана."Был подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по всем направлениям, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против Российской Федерации и Исламской Республики Иран рядом недружественных стран", - говорится в сообщении министерства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/nebenzya-1780870419.html

иран

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, иран, россия