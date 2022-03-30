https://ria.ru/20220330/iran-1780876656.html
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 30.03.2022
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:54
2022-03-30T14:54
2022-03-30T14:58
в мире
сергей лавров
иран
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, введенные западными странами против Москвы и Тегерана, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.Переговоры Лаврова и Абдоллахиана прошли в среду в китайском городе Туньси на полях конференции стран-соседей Афганистана."Был подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по всем направлениям, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против Российской Федерации и Исламской Республики Иран рядом недружественных стран", - говорится в сообщении министерства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/nebenzya-1780870419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, иран, россия
14:54 30.03.2022 (обновлено: 14:58 30.03.2022)
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество
Лавров и глава МИД Ирана договорились укреплять сотрудничество во всех сферах