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Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 30.03.2022
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Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 30.03.2022
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:54
2022-03-30T14:58
в мире
сергей лавров
иран
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, введенные западными странами против Москвы и Тегерана, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.Переговоры Лаврова и Абдоллахиана прошли в среду в китайском городе Туньси на полях конференции стран-соседей Афганистана."Был подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по всем направлениям, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против Российской Федерации и Исламской Республики Иран рядом недружественных стран", - говорится в сообщении министерства.
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в мире, сергей лавров, иран, россия
14:54 30.03.2022 (обновлено: 14:58 30.03.2022)
 
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество

Лавров и глава МИД Ирана договорились укреплять сотрудничество во всех сферах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в Китае подтвердили стремление обеих стран укреплять сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, введенные западными странами против Москвы и Тегерана, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
Переговоры Лаврова и Абдоллахиана прошли в среду в китайском городе Туньси на полях конференции стран-соседей Афганистана.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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"Был подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по всем направлениям, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против Российской Федерации и Исламской Республики Иран рядом недружественных стран", - говорится в сообщении министерства.
 
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