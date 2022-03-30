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Правительство легализовало параллельный импорт
Правительство легализовало параллельный импорт - РИА Новости, 30.03.2022
Правительство легализовало параллельный импорт
Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:02
2022-03-30T15:02
2022-03-30T17:36
правительство рф
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила пресс-служба кабмина.Он напомнил, что принятый недавно закон позволил кабмину составлять списки продукции, "в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае когда она продается владельцем в любой части мира".По словам Мишустина, эта мера в том числе позволит гарантировать поставки в Россию товаров вопреки "недружественным действиям" зарубежных политиков.Как указано в комментарии на сайте правительства, все товары, ввезенные в рамках параллельного импорта, пройдут таможенные и контрольные процедуры, а также будут подлежать гарантийному обслуживанию.Подчеркивается, что в условиях внешних ограничений это решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены.Список продукции будет утверждать Минпромторг. Как ранее указывали в министерстве, перечень сформируют на основе предложений от заинтересованных органов власти. Подчеркивается, что параллельный импорт не означает легализации контрафакта, речь идет о поставках оригинальных товаров по альтернативным каналам.Ранее в России предусматривалась ответственность за ввоз продукции с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения правообладателя. Нарушитель должен был уничтожить всю партию и выплатить компенсацию.Дискуссии об отмене ответственности за параллельный импорт стали звучать после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины и введения обширных экономических санкций со стороны западных стран.
https://ria.ru/20220328/tekhnika-1780433572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780921007_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17590ea38231bae7dd2e081172e0d700.jpg
Мишустин заявил, что подписан документ о параллельном импорте
Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила пресс-служба кабмина. "Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", — пояснил премьер Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
2022-03-30T15:02
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин
15:02 30.03.2022 (обновлено: 17:36 30.03.2022)
Правительство легализовало параллельный импорт
Премьер-министр Мишустин подписал документ о легализации параллельного импорта в Россию
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила
пресс-служба кабмина.
"Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", — пояснил премьер Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он напомнил, что принятый недавно закон позволил кабмину составлять списки продукции, "в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае когда она продается владельцем в любой части мира".
По словам Мишустина, эта мера в том числе позволит гарантировать поставки в Россию
товаров вопреки "недружественным действиям" зарубежных политиков.
Как указано в комментарии на сайте правительства, все товары, ввезенные в рамках параллельного импорта, пройдут таможенные и контрольные процедуры, а также будут подлежать гарантийному обслуживанию.
Подчеркивается, что в условиях внешних ограничений это решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены.
Список продукции будет утверждать Минпромторг
. Как ранее указывали в министерстве, перечень сформируют на основе предложений от заинтересованных органов власти. Подчеркивается, что параллельный импорт не означает легализации контрафакта, речь идет о поставках оригинальных товаров по альтернативным каналам.
Ранее в России предусматривалась ответственность за ввоз продукции с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения правообладателя. Нарушитель должен был уничтожить всю партию и выплатить компенсацию.
Дискуссии об отмене ответственности за параллельный импорт стали звучать после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины
и введения обширных экономических санкций со стороны западных стран.