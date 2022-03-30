https://ria.ru/20220330/import-1780880353.html

Правительство легализовало параллельный импорт

Правительство легализовало параллельный импорт - РИА Новости, 30.03.2022

Правительство легализовало параллельный импорт

Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:02

2022-03-30T15:02

2022-03-30T17:36

правительство рф

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила пресс-служба кабмина.Он напомнил, что принятый недавно закон позволил кабмину составлять списки продукции, "в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае когда она продается владельцем в любой части мира".По словам Мишустина, эта мера в том числе позволит гарантировать поставки в Россию товаров вопреки "недружественным действиям" зарубежных политиков.Как указано в комментарии на сайте правительства, все товары, ввезенные в рамках параллельного импорта, пройдут таможенные и контрольные процедуры, а также будут подлежать гарантийному обслуживанию.Подчеркивается, что в условиях внешних ограничений это решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены.Список продукции будет утверждать Минпромторг. Как ранее указывали в министерстве, перечень сформируют на основе предложений от заинтересованных органов власти. Подчеркивается, что параллельный импорт не означает легализации контрафакта, речь идет о поставках оригинальных товаров по альтернативным каналам.Ранее в России предусматривалась ответственность за ввоз продукции с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения правообладателя. Нарушитель должен был уничтожить всю партию и выплатить компенсацию.Дискуссии об отмене ответственности за параллельный импорт стали звучать после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины и введения обширных экономических санкций со стороны западных стран.

https://ria.ru/20220328/tekhnika-1780433572.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин заявил, что подписан документ о параллельном импорте Правительство узаконило параллельный импорт: ввоз товаров без разрешения правообладателя, сообщила пресс-служба кабмина. "Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", — пояснил премьер Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. 2022-03-30T15:02 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин