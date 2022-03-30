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В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема - РИА Новости, 30.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220330/huawei-1780922073.html
В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема
В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема - РИА Новости, 30.03.2022
В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема
Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:20
2022-03-30T17:20
наука
технологии
huawei technologies
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home.В 2021 году Huawei анонсировала предварительные версии HarmonyOS 3.0 для разработчиков, чтобы привлечь разработчиков и развернуть ОС на еще большем количестве устройств.Однако у создателей возникли некие проблемы, которые приведут к задержке релизной версии HarmonyOS 3.0. Пока она не прошла ни стадию тестирования для разработчиков, ни бета-тестирование.Операционная система Huawei, вопреки амбициозным планам компании, пока редко встречается за пределами Китая — немногие модели смартфонов и планшетов получили обновление.
https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html
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технологии, huawei technologies
17:20 30.03.2022
 

В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема

© Фото : HuaweiОбои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии
Обои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home.
В 2021 году Huawei анонсировала предварительные версии HarmonyOS 3.0 для разработчиков, чтобы привлечь разработчиков и развернуть ОС на еще большем количестве устройств.
Однако у создателей возникли некие проблемы, которые приведут к задержке релизной версии HarmonyOS 3.0. Пока она не прошла ни стадию тестирования для разработчиков, ни бета-тестирование.
Операционная система Huawei, вопреки амбициозным планам компании, пока редко встречается за пределами Китая — немногие модели смартфонов и планшетов получили обновление.
Huawei Harmony OS 2.0 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 08:00Наука
Альтернатива Google: как работает операционная система Huawei Harmony OS
 
НаукаТехнологииHuawei Technologies
 
 
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