https://ria.ru/20220330/huawei-1780922073.html
В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема
В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема - РИА Новости, 30.03.2022
В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема
Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:20
2022-03-30T17:20
2022-03-30T17:20
наука
технологии
huawei technologies
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home.В 2021 году Huawei анонсировала предварительные версии HarmonyOS 3.0 для разработчиков, чтобы привлечь разработчиков и развернуть ОС на еще большем количестве устройств.Однако у создателей возникли некие проблемы, которые приведут к задержке релизной версии HarmonyOS 3.0. Пока она не прошла ни стадию тестирования для разработчиков, ни бета-тестирование.Операционная система Huawei, вопреки амбициозным планам компании, пока редко встречается за пределами Китая — немногие модели смартфонов и планшетов получили обновление.
https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, huawei technologies