https://ria.ru/20220330/huawei-1780922073.html

В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема

В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема - РИА Новости, 30.03.2022

В китайской HarmonyOS для смартфонов обнаружена проблема

Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:20

2022-03-30T17:20

2022-03-30T17:20

наука

технологии

huawei technologies

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новая версия операционной системы HarmonyOS задерживается Huawei из-за проблем, найденных во время тестирования. Об этом сообщает портал IT Home.В 2021 году Huawei анонсировала предварительные версии HarmonyOS 3.0 для разработчиков, чтобы привлечь разработчиков и развернуть ОС на еще большем количестве устройств.Однако у создателей возникли некие проблемы, которые приведут к задержке релизной версии HarmonyOS 3.0. Пока она не прошла ни стадию тестирования для разработчиков, ни бета-тестирование.Операционная система Huawei, вопреки амбициозным планам компании, пока редко встречается за пределами Китая — немногие модели смартфонов и планшетов получили обновление.

https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, huawei technologies