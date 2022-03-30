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Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780975127.html
Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022
Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:52
2022-03-30T21:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 703 гуманитарные акции", - сказал генерал.Мизинцев уточнил, что за истекшие сутки проведены 19 гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.В среду проходят 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 308 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, россия, луганская народная республика, украина
21:52 30.03.2022 (обновлено: 21:55 30.03.2022)
 
Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 703 гуманитарные акции", - сказал генерал.
Мизинцев уточнил, что за истекшие сутки проведены 19 гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.
В среду проходят 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 308 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Херсона - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 05:06
Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных
 
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