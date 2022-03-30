21:52 30.03.2022 (обновлено: 21:55 30.03.2022)
Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 703 гуманитарные акции", - сказал генерал.
Мизинцев уточнил, что за истекшие сутки проведены 19 гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.
В среду проходят 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 308 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.