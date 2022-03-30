https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780975127.html

Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022

Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:52

2022-03-30T21:52

2022-03-30T21:55

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 703 гуманитарные акции", - сказал генерал.Мизинцев уточнил, что за истекшие сутки проведены 19 гуманитарных акций - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.В среду проходят 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 308 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220330/pomosch-1780784526.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, украина