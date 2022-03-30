https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780794102.html

Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022

Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:00

2022-03-30T09:00

2022-03-30T09:00

республика татарстан

василь шайхразиев

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

в мире

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба правительства Татарстана."Благодаря активности жителей нашей республики мы смогли собрать гуманитарную помощь чуть более 140 тонн, это шесть фур", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.По его словам, в первую очередь, собирать помощь помогали крупные предприятия Татарстана, такие как "КАМАЗ", а также бизнес, муниципальные районы республики, общественные организации, просто физические лица.В составе гуманитарного груза продукты с длительным сроком хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, различные крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, чай. Кроме того, жителям ДНР и ЛНР отправлены одежда и обувь для детей и взрослых, пледы и одеяла, товары первой необходимости и средства личной гигиены.Это уже не первая колонна гуманитарной помощи в Донбасс от жителей Татарстана. Первая с грузом 66 тонн уехала еще в конце февраля. В середине марта было отправлено еще шесть фур с 81 тонной продуктов, теплых вещей, предметов первой необходимости. Кроме того, муниципальные районы республики также отправили уже несколько машин гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, в частности 2 тысячи продовольственных коробок (40 тонн).Отмечается, что отправка гуманитарных колонн будет продолжена.

https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html

https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776686595.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

василь шайхразиев, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, в мире, республика татарстан (татарстан)