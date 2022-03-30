https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780794102.html
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:00
2022-03-30T09:00
2022-03-30T09:00
республика татарстан
василь шайхразиев
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
в мире
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171554_0:64:3012:1758_1920x0_80_0_0_88b0424c2c5759036b700df7ffaa2f2d.jpg
КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба правительства Татарстана."Благодаря активности жителей нашей республики мы смогли собрать гуманитарную помощь чуть более 140 тонн, это шесть фур", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.По его словам, в первую очередь, собирать помощь помогали крупные предприятия Татарстана, такие как "КАМАЗ", а также бизнес, муниципальные районы республики, общественные организации, просто физические лица.В составе гуманитарного груза продукты с длительным сроком хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, различные крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, чай. Кроме того, жителям ДНР и ЛНР отправлены одежда и обувь для детей и взрослых, пледы и одеяла, товары первой необходимости и средства личной гигиены.Это уже не первая колонна гуманитарной помощи в Донбасс от жителей Татарстана. Первая с грузом 66 тонн уехала еще в конце февраля. В середине марта было отправлено еще шесть фур с 81 тонной продуктов, теплых вещей, предметов первой необходимости. Кроме того, муниципальные районы республики также отправили уже несколько машин гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, в частности 2 тысячи продовольственных коробок (40 тонн).Отмечается, что отправка гуманитарных колонн будет продолжена.
https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776686595.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171554_33:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_eb7c27acf40fd992bfb27da3af9b1ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василь шайхразиев, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, в мире, республика татарстан (татарстан)
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в Донбасс шесть фур с 140 тоннами гуманитарной помощи