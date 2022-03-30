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Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022
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https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780794102.html
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.03.2022
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:00
2022-03-30T09:00
республика татарстан
василь шайхразиев
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
в мире
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба правительства Татарстана."Благодаря активности жителей нашей республики мы смогли собрать гуманитарную помощь чуть более 140 тонн, это шесть фур", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.По его словам, в первую очередь, собирать помощь помогали крупные предприятия Татарстана, такие как "КАМАЗ", а также бизнес, муниципальные районы республики, общественные организации, просто физические лица.В составе гуманитарного груза продукты с длительным сроком хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, различные крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, чай. Кроме того, жителям ДНР и ЛНР отправлены одежда и обувь для детей и взрослых, пледы и одеяла, товары первой необходимости и средства личной гигиены.Это уже не первая колонна гуманитарной помощи в Донбасс от жителей Татарстана. Первая с грузом 66 тонн уехала еще в конце февраля. В середине марта было отправлено еще шесть фур с 81 тонной продуктов, теплых вещей, предметов первой необходимости. Кроме того, муниципальные районы республики также отправили уже несколько машин гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, в частности 2 тысячи продовольственных коробок (40 тонн).Отмечается, что отправка гуманитарных колонн будет продолжена.
https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776686595.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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василь шайхразиев, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, в мире, республика татарстан (татарстан)
09:00 30.03.2022
 
Татарстан отправил в Донбасс 140 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в Донбасс шесть фур с 140 тоннами гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гуманитарная помощь
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью общей массой более 140 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
"Благодаря активности жителей нашей республики мы смогли собрать гуманитарную помощь чуть более 140 тонн, это шесть фур", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.
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По его словам, в первую очередь, собирать помощь помогали крупные предприятия Татарстана, такие как "КАМАЗ", а также бизнес, муниципальные районы республики, общественные организации, просто физические лица.
В составе гуманитарного груза продукты с длительным сроком хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, различные крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, чай. Кроме того, жителям ДНР и ЛНР отправлены одежда и обувь для детей и взрослых, пледы и одеяла, товары первой необходимости и средства личной гигиены.
Это уже не первая колонна гуманитарной помощи в Донбасс от жителей Татарстана. Первая с грузом 66 тонн уехала еще в конце февраля. В середине марта было отправлено еще шесть фур с 81 тонной продуктов, теплых вещей, предметов первой необходимости. Кроме того, муниципальные районы республики также отправили уже несколько машин гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, в частности 2 тысячи продовольственных коробок (40 тонн).
Отмечается, что отправка гуманитарных колонн будет продолжена.
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Республика ТатарстанВасиль ШайхразиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВ миреРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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