https://ria.ru/20220330/gumkoridory-1780975498.html

Минобороны: Киев заявил еще четыре гумкоридора на запорожском направлении

Минобороны: Киев заявил еще четыре гумкоридора на запорожском направлении - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны: Киев заявил еще четыре гумкоридора на запорожском направлении

Украинские власти заявили на текущие сутки четыре дополнительных гуманитарных маршрута на запорожском направлении, Россия согласилась без дополнительных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:57

2022-03-30T21:57

2022-03-30T21:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украинские власти заявили на текущие сутки четыре дополнительных гуманитарных маршрута на запорожском направлении, Россия согласилась без дополнительных условий, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские власти на текущие сутки дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении. Преследуя исключительно гуманные принципы, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любые попытки эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, Россия согласилась на предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий", - сказал он.Как уточнил Мизинцев, гуманитарные коридоры открываются ежедневно с 4 марта на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита

https://ria.ru/20220329/gumkoridory-1780766274.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф