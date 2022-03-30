Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями
Министр энергетики Греции Скрекас соберет совещание по переходу на оплату газа рублями
© AP Photo / Thanassis StavrakisМужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото
АФИНЫ, 30 мар – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созывает 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения требования России перейти на оплату газа рублями и оценки альтернативных сценариев обеспечения страны природным газом, сообщает пресс-служба министерства.
"Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас созывает сегодня, 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы, поскольку 31 марта истекает срок действия ультиматума Российской Федерации по оплате контрактов на поставку природного газа в рублях. Цель встречи – оценка альтернативных сценариев достаточности газоснабжения страны в случае отключения поставок из России", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
В совещании примут участие руководители независимого органа по регулированию энергетики RAE, оператора национальной газотранспортной системы Греции DESFA, газовой компании DEPA Commerce, национальной энергокомпании DEI (PPC), электросетевой компании ADMIE.