https://ria.ru/20220330/gretsiya-1780845124.html

Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями

Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями - РИА Новости, 30.03.2022

Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созывает 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения требования России... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:52

2022-03-30T12:52

2022-03-30T12:52

экономика

россия

греция

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АФИНЫ, 30 мар – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созывает 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения требования России перейти на оплату газа рублями и оценки альтернативных сценариев обеспечения страны природным газом, сообщает пресс-служба министерства."Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас созывает сегодня, 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы, поскольку 31 марта истекает срок действия ультиматума Российской Федерации по оплате контрактов на поставку природного газа в рублях. Цель встречи – оценка альтернативных сценариев достаточности газоснабжения страны в случае отключения поставок из России", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.В совещании примут участие руководители независимого органа по регулированию энергетики RAE, оператора национальной газотранспортной системы Греции DESFA, газовой компании DEPA Commerce, национальной энергокомпании DEI (PPC), электросетевой компании ADMIE.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780822288.html

россия

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, греция