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Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями - РИА Новости, 30.03.2022
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Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями
Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями - РИА Новости, 30.03.2022
Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями
Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созывает 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения требования России... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:52
2022-03-30T12:52
экономика
россия
греция
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АФИНЫ, 30 мар – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созывает 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения требования России перейти на оплату газа рублями и оценки альтернативных сценариев обеспечения страны природным газом, сообщает пресс-служба министерства."Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас созывает сегодня, 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы, поскольку 31 марта истекает срок действия ультиматума Российской Федерации по оплате контрактов на поставку природного газа в рублях. Цель встречи – оценка альтернативных сценариев достаточности газоснабжения страны в случае отключения поставок из России", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.В совещании примут участие руководители независимого органа по регулированию энергетики RAE, оператора национальной газотранспортной системы Греции DESFA, газовой компании DEPA Commerce, национальной энергокомпании DEI (PPC), электросетевой компании ADMIE.
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экономика, россия, греция
12:52 30.03.2022
 
Министр энергетики Греции соберет совещание по оплате газа рублями

Министр энергетики Греции Скрекас соберет совещание по переходу на оплату газа рублями

© AP Photo / Thanassis StavrakisМужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза
Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 мар – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созывает 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения требования России перейти на оплату газа рублями и оценки альтернативных сценариев обеспечения страны природным газом, сообщает пресс-служба министерства.
"Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас созывает сегодня, 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы, поскольку 31 марта истекает срок действия ультиматума Российской Федерации по оплате контрактов на поставку природного газа в рублях. Цель встречи – оценка альтернативных сценариев достаточности газоснабжения страны в случае отключения поставок из России", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
В совещании примут участие руководители независимого органа по регулированию энергетики RAE, оператора национальной газотранспортной системы Греции DESFA, газовой компании DEPA Commerce, национальной энергокомпании DEI (PPC), электросетевой компании ADMIE.
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