https://ria.ru/20220330/gorlovka-1780895272.html

Украинские войска обстреляли Горловку минами

Украинские войска обстреляли Горловку минами - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку минами

Украинские войска в 15.00 снова обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:44

2022-03-30T15:44

2022-03-30T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 снова обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина), выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/gorlovka-1780890575.html

донецкая народная республика

россия

зайцево

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, зайцево, стирол