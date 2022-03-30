https://ria.ru/20220330/gorlovka-1780792777.html
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.03.2022
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:46
2022-03-30T08:46
2022-03-30T08:50
обострение ситуации в днр и лнр
горловка
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших," - сообщил штаб в Telegram.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, в мире, днр, вооруженные силы украины
08:46 30.03.2022 (обновлено: 08:50 30.03.2022)
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека
В результате ночного обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека