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В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/gorlovka-1780792777.html
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.03.2022
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:46
2022-03-30T08:50
обострение ситуации в днр и лнр
горловка
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших," - сообщил штаб в Telegram.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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Влада Копылова
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горловка, в мире, днр, вооруженные силы украины
08:46 30.03.2022 (обновлено: 08:50 30.03.2022)
 
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека

В результате ночного обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших," - сообщил штаб в Telegram.
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГорловкаВ миреДНРВооруженные силы Украины
 
 
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