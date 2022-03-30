https://ria.ru/20220330/gorlovka-1780792777.html

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.03.2022

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека

Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:46

2022-03-30T08:46

2022-03-30T08:50

обострение ситуации в днр и лнр

горловка

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших," - сообщил штаб в Telegram.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, в мире, днр, вооруженные силы украины