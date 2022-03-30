https://ria.ru/20220330/golod-1780786158.html

США предрекли голод из-за политики Байдена

США предрекли голод из-за политики Байдена - РИА Новости, 30.03.2022

США предрекли голод из-за политики Байдена

США из-за политики президента Джо Байдена грозит невиданная нехватка продовольствия. С таким предупреждением выступил журналист интернет-издания The Daily Wire... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T06:01

2022-03-30T06:01

2022-03-30T06:01

в мире

сша

джо байден

украина

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150111/49/1501114904_0:24:4721:2679_1920x0_80_0_0_c91d5ddf7f1b9b5326c63589199f79f2.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США из-за политики президента Джо Байдена грозит невиданная нехватка продовольствия. С таким предупреждением выступил журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз.Байден, отмечает обозреватель, находится у власти уже 14 месяцев. За это время инфляция достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд."За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия" – заявил журналист.Байден "просто отмахивается" от этой проблемы, как будто это нормально, резюмировал Ноулз.Ранее Байден заявил, что события на Украине и введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит. При этом он назвал Россию и Украину "хлебницей" Европы.Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, в свою очередь, предупредил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире.Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220330/tseny-1780777862.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, украина, санкции, россия