https://ria.ru/20220330/germaniya-1780886340.html

Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3%

Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3% - РИА Новости, 30.03.2022

Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3%

Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:17

2022-03-30T15:17

2022-03-30T15:18

экономика

германия

destatis

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года - показатель тогда составлял 6,2%.В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию на уровне 6,3%, месячную - 1,6%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% с 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20220330/germaniya-1780877943.html

https://ria.ru/20220330/toplivo-1780884686.html

германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, destatis, в мире