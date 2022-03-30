https://ria.ru/20220330/germaniya-1780886340.html
Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3%
Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3% - РИА Новости, 30.03.2022
Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3%
Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:17
2022-03-30T15:17
2022-03-30T15:18
экономика
германия
destatis
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года - показатель тогда составлял 6,2%.В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию на уровне 6,3%, месячную - 1,6%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% с 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://ria.ru/20220330/germaniya-1780877943.html
https://ria.ru/20220330/toplivo-1780884686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, destatis, в мире
15:17 30.03.2022 (обновлено: 15:18 30.03.2022)
Годовая инфляция в Германии в марте достигла рекорда в 7,3%
Годовая инфляция в Германии в марте достигла исторического рекорда в 7,3 процента
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis
. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии
ранее наблюдался в марте-мае 1992 года - показатель тогда составлял 6,2%.
В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию на уровне 6,3%, месячную - 1,6%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% с 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.