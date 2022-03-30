https://ria.ru/20220330/germaniya-1780867315.html

В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины

В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины - РИА Новости, 30.03.2022

В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины

Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:13

2022-03-30T14:13

2022-03-30T14:13

экономика

в мире

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая "пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится "в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше", в частности, ее рост может составить более шести процентов.На следующий год эксперты прогнозируют рост ВВП на 3,6%. В среду отчет с прогнозом совета по экономическому развитию будет передан канцлеру Олафу Шольцу.В среду ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780822288.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, в мире, германия, украина