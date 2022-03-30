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В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины
В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины - РИА Новости, 30.03.2022
В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины
Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:13
2022-03-30T14:13
экономика
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая "пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится "в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше", в частности, ее рост может составить более шести процентов.На следующий год эксперты прогнозируют рост ВВП на 3,6%. В среду отчет с прогнозом совета по экономическому развитию будет передан канцлеру Олафу Шольцу.В среду ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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экономика, в мире, германия, украина
14:13 30.03.2022
 
В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины

Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.
Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая "пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится "в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше", в частности, ее рост может составить более шести процентов.
На следующий год эксперты прогнозируют рост ВВП на 3,6%. В среду отчет с прогнозом совета по экономическому развитию будет передан канцлеру Олафу Шольцу.
В среду ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 11:29
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях
 
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