В Германии снизили прогноз развития страны на 2022 год из-за Украины
Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за Украины
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.
Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая "пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится "в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше", в частности, ее рост может составить более шести процентов.
На следующий год эксперты прогнозируют рост ВВП на 3,6%. В среду отчет с прогнозом совета по экономическому развитию будет передан канцлеру Олафу Шольцу.
В среду ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.