https://ria.ru/20220330/gazprom-1780950350.html
В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ
В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2022
В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ
Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе, передает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:54
2022-03-30T18:54
2022-03-30T23:13
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании "Газпрома" Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20 процентов поставок на немецком нефтегазовом рынке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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18:54 30.03.2022 (обновлено: 23:13 30.03.2022)
В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ
Bloomberg: в немецких офисах "Газпрома" прошел обыск