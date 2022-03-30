https://ria.ru/20220330/gazprom-1780950350.html

В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ

В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2022

В Германии в офисах "Газпрома" провели обыск, сообщили СМИ

Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе, передает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:54

2022-03-30T18:54

2022-03-30T23:13

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании "Газпрома" Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20 процентов поставок на немецком нефтегазовом рынке.

https://ria.ru/20220329/rubli-1780588674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, цены, газпром, европа, германия, в мире, природный газ, евросоюз