https://ria.ru/20220330/gaz-1780966685.html

Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа

Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа - РИА Новости, 31.03.2022

Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом сообщил... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T20:26

2022-03-30T20:26

2022-03-31T00:52

санкции в отношении россии

в мире

европа

евросоюз

германия

олаф шольц

россия

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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.По его словам, президент России уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и подчеркнул при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли."Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру", — сказал Хебештрайт.Он добавил, что договоренность "Большой семерки" остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.В Кремле по итогам этого телефонного разговора заявили, что президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли: оно вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. При этом стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/medvedev-1780971401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/gaz-1780926167.html

https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, европа, евросоюз, германия, олаф шольц, россия