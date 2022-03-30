20:26 30.03.2022 (обновлено: 00:52 31.03.2022)
Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа
Канцлер ФРГ Шольц попросил у президента России Путина разъяснения по оплате газа в рублях
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
По его словам, президент России уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и подчеркнул при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли.
"Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру", — сказал Хебештрайт.
Он добавил, что договоренность "Большой семерки" остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.
В Кремле по итогам этого телефонного разговора заявили, что президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли: оно вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. При этом стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.
В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.