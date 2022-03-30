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Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа - РИА Новости, 31.03.2022
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Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа
Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа - РИА Новости, 31.03.2022
Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа
Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом сообщил... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T20:26
2022-03-31T00:52
санкции в отношении россии
в мире
европа
евросоюз
германия
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.По его словам, президент России уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и подчеркнул при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли."Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру", — сказал Хебештрайт.Он добавил, что договоренность "Большой семерки" остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.В Кремле по итогам этого телефонного разговора заявили, что президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли: оно вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. При этом стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/medvedev-1780971401.html
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санкции в отношении россии, в мире, европа, евросоюз, германия, олаф шольц, россия
20:26 30.03.2022 (обновлено: 00:52 31.03.2022)
 
Шольц попросил у Путина разъяснения по схеме оплаты российского газа

Канцлер ФРГ Шольц попросил у президента России Путина разъяснения по оплате газа в рублях

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
По его словам, президент России уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и подчеркнул при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли.
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"Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру", — сказал Хебештрайт.
Он добавил, что договоренность "Большой семерки" остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.
В Кремле по итогам этого телефонного разговора заявили, что президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли: оно вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. При этом стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.
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В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. Страны "Большой семерки" заявляют, что не пойдут на это. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
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