https://ria.ru/20220330/gaz-1780962487.html

Цены на газ в Европе превысили 1340 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1340 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.03.2022

Цены на газ в Европе превысили 1340 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на девять процентов, достигнув к закрытию уровня чуть выше 1340 долларов за тысячу кубометров, следует из... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:49

2022-03-30T19:49

2022-03-30T22:02

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россия

европа

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на девять процентов, достигнув к закрытию уровня чуть выше 1340 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1250 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до 1231,9 доллара, что стало ценовым минимумом. После волатильного старта котировки закрепились на уровне 1400-1410 долларов, тогда же достигнув ценового максимума в 1416,1 доллара.Во второй половине торгов котировки находились в диапазоне около 1330-1370 долларов. И в итоге цена закрытия составила 1342,1 доллара за тысячу кубометров, что на 8,9% выше расчетной цены вторника (1232,7 доллара).Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, европа