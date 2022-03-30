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Австрия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Австрия не будет платить за российский газ в рублях, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:56
2022-03-30T18:56
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австрия
природный газ
евросоюз
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Австрия не будет платить за российский газ в рублях, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер.Ранее в среду антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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в мире, экономика, россия, европа, австрия, природный газ, евросоюз
18:56 30.03.2022
 
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Министр обороны Австрии Таннер: страна не будет платить за российский газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Австрия не будет платить за российский газ в рублях, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер.
"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", - заявила Таннер в интервью телеканалу PULS 4.
Ранее в среду антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС
 
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