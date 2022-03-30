https://ria.ru/20220330/gaz-1780950833.html
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Австрия не будет платить за российский газ в рублях, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:56
2022-03-30T18:56
2022-03-30T18:56
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Австрия не будет платить за российский газ в рублях, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер.Ранее в среду антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780919587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, европа, австрия, природный газ, евросоюз
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Министр обороны Австрии Таннер: страна не будет платить за российский газ в рублях