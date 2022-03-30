https://ria.ru/20220330/gaz-1780938257.html

Путин объяснил Шольцу и Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ

Путин объяснил Шольцу и Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ - РИА Новости, 31.03.2022

Путин объяснил Шольцу и Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T18:14

2022-03-30T18:14

2022-03-31T05:35

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.В частности, речь шла о решении Москвы перевести расчеты за газ на рубли."Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС", — говорится в релизе.В разговоре с Шольцем Путин отметил, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских импортеров российского газа. Стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.Аналогичные пояснения президент России дал и премьеру Италии.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это не пойдут. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, германия, европа, владимир путин, олаф шольц, в мире, рубль, природный газ