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Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях
Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях
РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:34
2022-03-30T17:34
экономика
владимир путин
сша
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я все же надеюсь, что нам удастся найти решение, в котором бы учитывалось наше требование... Нам необходимо найти компромиссное решение, я надеюсь, что именно так и произойдет в течение следующих нескольких дней", - сказал Рябков в эфире телеканала RT.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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сша
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экономика, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:34 30.03.2022
 
Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях

Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по переводу на рубли оплаты за газ

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я все же надеюсь, что нам удастся найти решение, в котором бы учитывалось наше требование... Нам необходимо найти компромиссное решение, я надеюсь, что именно так и произойдет в течение следующих нескольких дней", - сказал Рябков в эфире телеканала RT.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 16:48
Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
 
ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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