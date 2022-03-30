https://ria.ru/20220330/gaz-1780927677.html

Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях

Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Рябков: Россия надеется найти компромисс с Европой по оплате газа в рублях

РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:34

2022-03-30T17:34

2022-03-30T17:34

экономика

владимир путин

сша

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я все же надеюсь, что нам удастся найти решение, в котором бы учитывалось наше требование... Нам необходимо найти компромиссное решение, я надеюсь, что именно так и произойдет в течение следующих нескольких дней", - сказал Рябков в эфире телеканала RT.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html

сша

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)