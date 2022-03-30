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Поставки газа из России продолжаются без ограничений, сообщили в Австрии - РИА Новости, 30.03.2022
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Поставки газа из России продолжаются без ограничений, сообщили в Австрии
Поставки газа из России продолжаются без ограничений, сообщили в Австрии - РИА Новости, 30.03.2022
Поставки газа из России продолжаются без ограничений, сообщили в Австрии
Поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений, газохранилища заполнены на 13% - это средний показатель за последние годы, говорится в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:25
2022-03-30T17:41
россия
австрия
в мире
природный газ
экономика
европа
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений, газохранилища заполнены на 13% - это средний показатель за последние годы, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.Ранее в среду антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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россия, австрия, в мире, природный газ, экономика, европа
17:25 30.03.2022 (обновлено: 17:41 30.03.2022)
 
Поставки газа из России продолжаются без ограничений, сообщили в Австрии

Поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений, ПГХ заполнены на 13%

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений, газохранилища заполнены на 13% - это средний показатель за последние годы, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Поставки газа из России в настоящее время продолжаются без ограничений. Бытовые газохранилища заполнены на 13 процентов - это соответствует среднему показателю последних лет. E-Control постоянно контролирует потоки подачи", - говорится в пресс-релизе.
Ранее в среду антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 14:21
Австрия рассматривает план на случай прекращения поставок газа из России
 
РоссияАвстрияВ миреПриродный газЭкономикаЕвропа
 
 
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