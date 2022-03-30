17:25 30.03.2022 (обновлено: 17:41 30.03.2022)
Поставки газа из России продолжаются без ограничений, сообщили в Австрии
Поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений, ПГХ заполнены на 13%
Компрессорная станция
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений, газохранилища заполнены на 13% - это средний показатель за последние годы, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Поставки газа из России в настоящее время продолжаются без ограничений. Бытовые газохранилища заполнены на 13 процентов - это соответствует среднему показателю последних лет. E-Control постоянно контролирует потоки подачи", - говорится в пресс-релизе.
Ранее в среду антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.