Рейтинг@Mail.ru
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/gaz-1780919587.html
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС - РИА Новости, 30.03.2022
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС
Антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:10
2022-03-30T17:45
австрия
в мире
природный газ
экономика
россия
европа
карл нехаммер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии. "В настоящее время поставки осуществляются надежно и без ограничений. Это, конечно, может измениться. Этап раннего предупреждения обеспечивает усиление мониторинга ситуации с поставками, чтобы быть готовым в случае изменений и иметь возможность быстро реагировать", - сказал Нехаммер.Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html
австрия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, в мире, природный газ, экономика, россия, европа, карл нехаммер
17:10 30.03.2022 (обновлено: 17:45 30.03.2022)
 
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС

Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Причиной этого является заявление России о том, что будущие поставки газа будут оплачиваться только в рублях. Как следствие активации раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, существовавшая уже в течение нескольких недель, будет немедленно усилена", - говорится в сообщении.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии. "В настоящее время поставки осуществляются надежно и без ограничений. Это, конечно, может измениться. Этап раннего предупреждения обеспечивает усиление мониторинга ситуации с поставками, чтобы быть готовым в случае изменений и иметь возможность быстро реагировать", - сказал Нехаммер.
Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 16:49
Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен
 
АвстрияВ миреПриродный газЭкономикаРоссияЕвропаКарл Нехаммер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала