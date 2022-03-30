https://ria.ru/20220330/gaz-1780919587.html

Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС

Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС - РИА Новости, 30.03.2022

Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС

Антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:10

2022-03-30T17:10

2022-03-30T17:45

австрия

в мире

природный газ

экономика

россия

европа

карл нехаммер

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии. "В настоящее время поставки осуществляются надежно и без ограничений. Это, конечно, может измениться. Этап раннего предупреждения обеспечивает усиление мониторинга ситуации с поставками, чтобы быть готовым в случае изменений и иметь возможность быстро реагировать", - сказал Нехаммер.Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html

австрия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

австрия, в мире, природный газ, экономика, россия, европа, карл нехаммер