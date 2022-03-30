17:10 30.03.2022 (обновлено: 17:45 30.03.2022)
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа
Флаг Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России, говорится в пресс-релизе ведомства федерального канцлера, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Причиной этого является заявление России о том, что будущие поставки газа будут оплачиваться только в рублях. Как следствие активации раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, существовавшая уже в течение нескольких недель, будет немедленно усилена", - говорится в сообщении.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии. "В настоящее время поставки осуществляются надежно и без ограничений. Это, конечно, может измениться. Этап раннего предупреждения обеспечивает усиление мониторинга ситуации с поставками, чтобы быть готовым в случае изменений и иметь возможность быстро реагировать", - сказал Нехаммер.
Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.