https://ria.ru/20220330/gaz-1780918554.html

В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России

В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России - РИА Новости, 30.03.2022

В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России

Еврокомиссия готовится к возможности остановки поставок газа в страны Евросоюза, надеясь, что этого не произойдет, сказал исполнительный вице-президент... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:08

2022-03-30T17:08

2022-03-30T17:08

франс тиммерманс

евросоюз

еврокомиссия

природный газ

европа

россия

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Еврокомиссия готовится к возможности остановки поставок газа в страны Евросоюза, надеясь, что этого не произойдет, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции."Мы, как Еврокомиссия, уже какое-то время готовимся к любым потенциальным ситуациям, которые могут возникнуть, но которые, надеемся, не материализуются. Правительства готовятся к этому… Мы готовы к любым таким случаям, конечно, мы будем тесно работать со странами ЕС, чтобы все были готовы к любой ситуации такого рода", - сказал он, отвечая на вопрос, касающийся возможности остановки поставок газа в Евросоюз.

https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

франс тиммерманс, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, европа, россия, в мире, экономика