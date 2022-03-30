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В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России - РИА Новости, 30.03.2022
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В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России
В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России - РИА Новости, 30.03.2022
В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России
Еврокомиссия готовится к возможности остановки поставок газа в страны Евросоюза, надеясь, что этого не произойдет, сказал исполнительный вице-президент... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:08
2022-03-30T17:08
франс тиммерманс
евросоюз
еврокомиссия
природный газ
европа
россия
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Еврокомиссия готовится к возможности остановки поставок газа в страны Евросоюза, надеясь, что этого не произойдет, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции."Мы, как Еврокомиссия, уже какое-то время готовимся к любым потенциальным ситуациям, которые могут возникнуть, но которые, надеемся, не материализуются. Правительства готовятся к этому… Мы готовы к любым таким случаям, конечно, мы будем тесно работать со странами ЕС, чтобы все были готовы к любой ситуации такого рода", - сказал он, отвечая на вопрос, касающийся возможности остановки поставок газа в Евросоюз.
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франс тиммерманс, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, европа, россия, в мире, экономика
17:08 30.03.2022
 
В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России

Вице-президент ЕК Тиммерманс: Евросоюз готовится к остановке поставок газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Еврокомиссия готовится к возможности остановки поставок газа в страны Евросоюза, надеясь, что этого не произойдет, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции.
"Мы, как Еврокомиссия, уже какое-то время готовимся к любым потенциальным ситуациям, которые могут возникнуть, но которые, надеемся, не материализуются. Правительства готовятся к этому… Мы готовы к любым таким случаям, конечно, мы будем тесно работать со странами ЕС, чтобы все были готовы к любой ситуации такого рода", - сказал он, отвечая на вопрос, касающийся возможности остановки поставок газа в Евросоюз.
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Франс ТиммермансЕвросоюзЕврокомиссияПриродный газЕвропаРоссияВ миреЭкономика
 
 
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