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Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
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Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков
Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:53
2022-03-30T17:06
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации", - сказал он в эфире телеканала RT.
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в мире, сергей рябков
16:53 30.03.2022 (обновлено: 17:06 30.03.2022)
 
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия надеется, что ЕС найдет решение проблемы с покупкой газа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации", - сказал он в эфире телеканала RT.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 16:48
Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях
 
В миреСергей Рябков
 
 
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