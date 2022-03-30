https://ria.ru/20220330/gaz-1780915063.html
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков
Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:53
2022-03-30T16:53
2022-03-30T17:06
в мире
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации", - сказал он в эфире телеканала RT.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_244ce3f50c56e001c40d0981fac78078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков
16:53 30.03.2022 (обновлено: 17:06 30.03.2022)
Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия надеется, что ЕС найдет решение проблемы с покупкой газа