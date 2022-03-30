https://ria.ru/20220330/gaz-1780915063.html

Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков

Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

Россия надеется, что Европа найдет решение, как покупать газ, заявил Рябков

Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:53

2022-03-30T16:53

2022-03-30T17:06

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации", - сказал он в эфире телеканала RT.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков