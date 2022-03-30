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Глава Баварии заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом - РИА Новости, 30.03.2022
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Глава Баварии заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом
Глава Баварии заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом - РИА Новости, 30.03.2022
Глава Баварии заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом
Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что введенный режим раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом говорит о серьезности ситуации,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:49
2022-03-30T16:49
экономика
роберт хабек
дмитрий песков
владимир путин
европа
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что введенный режим раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом говорит о серьезности ситуации, проблемы с энергоснабжением могут привести к масштабным последствиям для экономики.В среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", где указаны валюты оплаты."Это показывает, насколько серьезная сейчас ситуация... Федеральное правительство должно обеспечить достаточный уровень энергоснабжения, так как в противном случае это грозит масштабными спадами для экономики", - цитирует Зёдера агентство dpa.Среди таких последствий политик назвал массовую безработицу. В этой связи Зёдер призвал продлить работу атомных и угольных электростанций.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, отметил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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экономика, роберт хабек, дмитрий песков, владимир путин, европа, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), бавария, германия
16:49 30.03.2022
 
Глава Баварии заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом

Премьер немецкой земли Бавария Зедер заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что введенный режим раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом говорит о серьезности ситуации, проблемы с энергоснабжением могут привести к масштабным последствиям для экономики.
В среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", где указаны валюты оплаты.
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"Это показывает, насколько серьезная сейчас ситуация... Федеральное правительство должно обеспечить достаточный уровень энергоснабжения, так как в противном случае это грозит масштабными спадами для экономики", - цитирует Зёдера агентство dpa.
Среди таких последствий политик назвал массовую безработицу. В этой связи Зёдер призвал продлить работу атомных и угольных электростанций.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, отметил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ЭкономикаРоберт ХабекДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвропаСШАРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БаварияГермания
 
 
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