Глава Баварии заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом
Премьер немецкой земли Бавария Зедер заявил о серьезности ситуации с обеспечением газом
Газодобывающее предприятие
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что введенный режим раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом говорит о серьезности ситуации, проблемы с энергоснабжением могут привести к масштабным последствиям для экономики.
В среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", где указаны валюты оплаты.
"Это показывает, насколько серьезная сейчас ситуация... Федеральное правительство должно обеспечить достаточный уровень энергоснабжения, так как в противном случае это грозит масштабными спадами для экономики", - цитирует Зёдера агентство dpa.
Среди таких последствий политик назвал массовую безработицу. В этой связи Зёдер призвал продлить работу атомных и угольных электростанций.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, отметил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.