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Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях
Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях
Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, а защищает свои интересы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:48
2022-03-30T17:59
россия
сергей рябков
в мире
европа
природный газ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рубль
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, а защищает свои интересы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT."Мы не меняем контрактов, мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы", — сказал он.Замминистра подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако ее требования и интересы должны соблюдаться.Он также выразил надежду на то, что западные страны поменяют решение и используют оставшееся время, чтобы найти компромиссное решение для выхода из сложившейся ситуации."Надеюсь, что мы не столкнемся с продолжением отчаянной экономической войны. Я призываю к здравому смыслу всех, кто может принимать решения в эти дни в Европе", — сказал Рябков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это не пойдут. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html
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россия, сергей рябков, в мире, европа, природный газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рубль
16:48 30.03.2022 (обновлено: 17:59 30.03.2022)
 
Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях

Замглавы МИД Рябков об оплате газа в рублях: Россия защищает свои интересы

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья"
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, а защищает свои интересы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT.
"Мы не меняем контрактов, мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы", — сказал он.
Замминистра подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако ее требования и интересы должны соблюдаться.
Он также выразил надежду на то, что западные страны поменяют решение и используют оставшееся время, чтобы найти компромиссное решение для выхода из сложившейся ситуации.
"Надеюсь, что мы не столкнемся с продолжением отчаянной экономической войны. Я призываю к здравому смыслу всех, кто может принимать решения в эти дни в Европе", — сказал Рябков.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.
В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это не пойдут. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
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РоссияСергей РябковВ миреЕвропаПриродный газМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Рубль
 
 
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