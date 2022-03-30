https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html

Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях

Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Рябков объяснил требование об оплате российского газа в рублях

Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, а защищает свои интересы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:48

2022-03-30T16:48

2022-03-30T17:59

россия

сергей рябков

в мире

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природный газ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

рубль

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, а защищает свои интересы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT."Мы не меняем контрактов, мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы", — сказал он.Замминистра подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако ее требования и интересы должны соблюдаться.Он также выразил надежду на то, что западные страны поменяют решение и используют оставшееся время, чтобы найти компромиссное решение для выхода из сложившейся ситуации."Надеюсь, что мы не столкнемся с продолжением отчаянной экономической войны. Я призываю к здравому смыслу всех, кто может принимать решения в эти дни в Европе", — сказал Рябков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В этих условиях Владимир Путин поручил "Газпрому", Центробанку и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это не пойдут. Тем не менее, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.

https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html

https://ria.ru/20220330/torgovlya-1780781864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей рябков, в мире, европа, природный газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рубль