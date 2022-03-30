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Болгария отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Болгария отказалась платить за российский газ в рублях
Болгария отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Болгария отказалась платить за российский газ в рублях
Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:45
2022-03-30T16:28
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болгария
европа
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природный газ
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров."Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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россия, болгария, европа, экономика, природный газ, в мире
15:45 30.03.2022 (обновлено: 16:28 30.03.2022)
 
Болгария отказалась платить за российский газ в рублях

Представитель правительства Болгарии сообщила об отказе оплачивать российский газ рублями

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Болгарии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.

"Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро", - сказала Бориславова, которую цитирует телеканал Nova.

По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.
"Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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