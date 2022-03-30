https://ria.ru/20220330/gaz-1780895740.html

Болгария отказалась платить за российский газ в рублях

Болгария отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Болгария отказалась платить за российский газ в рублях

Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:45

2022-03-30T15:45

2022-03-30T16:28

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров."Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/rubl-1780892003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, болгария, европа, экономика, природный газ, в мире