https://ria.ru/20220330/gaz-1780868540.html

Австрия рассматривает план на случай прекращения поставок газа из России

Австрия рассматривает план на случай прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 30.03.2022

Австрия рассматривает план на случай прекращения поставок газа из России

В Австрии есть план на случай прекращения поставок газа из России, заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:21

2022-03-30T14:21

2022-03-30T15:40

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. В Австрии есть план на случай прекращения поставок газа из России, заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России."Конечно, в целом, есть план на случай чрезвычайной ситуации, он многоуровневый. С другой стороны, мы уже согласовали стратегическое пополнение запасов, это уже было одобрено в Национальном совете (нижняя палата парламента)", - сказал Бруннер на пресс-конференции в Вене.Он подчеркнул, что решения об активации раннего предупреждения ЧС, как это было ранее сделано в Германии, в Австрии принимает энергетический регулятор E-Control по согласованию с министром энергетики. "Само собой разумеется, они находятся в постоянно контакте, следят за ситуацией и всегда серьёзным образом проверяют, как это может сказаться на ценах, рынках, стабильности", - отметил Бруннер.Австрийская компания OMV в среду сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, а договорной основой является оплата в евро.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/germaniya-1780866357.html

https://ria.ru/20220330/oplata-1780851981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, россия, европа, австрия, в мире