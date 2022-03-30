https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html
Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков
Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков - РИА Новости, 30.03.2022
Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков
Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:10
2022-03-30T13:10
2022-03-30T14:15
экономика
газпром
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493369_0:156:3079:1888_1920x0_80_0_0_7265b45183d042bf69a5850f5e79525a.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, абсолютно. Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли поручение разработать механизм к 31 марта, что новые правила вступят в силу в этот же день."Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто", - добавил Песков.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493369_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3053068306e31ab894094acf376aab68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия, дмитрий песков
13:10 30.03.2022 (обновлено: 14:15 30.03.2022)
Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: новые правила оплаты российского газа не вступят в силу с 31 марта
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, абсолютно. Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли поручение разработать механизм к 31 марта, что новые правила вступят в силу в этот же день.
"Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин
23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза
и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома
" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.