https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html

Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков

Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков - РИА Новости, 30.03.2022

Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков

Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:10

2022-03-30T13:10

2022-03-30T14:15

экономика

газпром

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, абсолютно. Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли поручение разработать механизм к 31 марта, что новые правила вступят в силу в этот же день."Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто", - добавил Песков.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, россия, дмитрий песков