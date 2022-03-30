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Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:29
2022-03-30T11:32
германия
экономика
россия
европа
природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких нарушений частных договоров о поставках"."Мы не примелем никаких нарушений частных договоров о поставках. Рад, что предприятия сами разделяют эту точку зрения", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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германия, экономика, россия, европа, природный газ, в мире
11:29 30.03.2022 (обновлено: 11:32 30.03.2022)
 
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях

Министр экономики Германии Хабек выступил против нарушений договоров по поставкам газа

© AFP 2022 / Eric PiermontВице-канцлер Германии Роберт Хабек
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких нарушений частных договоров о поставках".
"Мы не примелем никаких нарушений частных договоров о поставках. Рад, что предприятия сами разделяют эту точку зрения", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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