https://ria.ru/20220330/gaz-1780822288.html

Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях

Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:29

2022-03-30T11:29

2022-03-30T11:32

германия

экономика

россия

европа

природный газ

в мире

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких нарушений частных договоров о поставках"."Мы не примелем никаких нарушений частных договоров о поставках. Рад, что предприятия сами разделяют эту точку зрения", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780806385.html

германия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, экономика, россия, европа, природный газ, в мире