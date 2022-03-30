https://ria.ru/20220330/gaz-1780822288.html
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:29
2022-03-30T11:29
2022-03-30T11:32
германия
экономика
россия
европа
природный газ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779823256_0:116:2884:1738_1920x0_80_0_0_ecf99b572ab41771ea64f37ca4784ba3.jpg
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких нарушений частных договоров о поставках"."Мы не примелем никаких нарушений частных договоров о поставках. Рад, что предприятия сами разделяют эту точку зрения", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780806385.html
германия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779823256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_def2752ac7fa5e80e38fc606a0831c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, экономика, россия, европа, природный газ, в мире
11:29 30.03.2022 (обновлено: 11:32 30.03.2022)
Министр экономики Германии выступил против оплаты российского газа в рублях
Министр экономики Германии Хабек выступил против нарушений договоров по поставкам газа