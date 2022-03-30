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Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ - РИА Новости, 30.03.2022
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Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ - РИА Новости, 30.03.2022
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:27
2022-03-30T11:27
в мире
германия
экономика
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая погодные условия."На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.По словам министра, газовые хранилища заполнены на 25%, "за последние дни заполненность немного повысилась".
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в мире, германия, экономика
11:27 30.03.2022
 
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ

Минэкономики Германии назвало вопрос о том, когда в стране кончится газ, спекулятивным

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая погодные условия.
"На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.
По словам министра, газовые хранилища заполнены на 25%, "за последние дни заполненность немного повысилась".
Газокомпрессорная станция Open Grid Europe в Верне - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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