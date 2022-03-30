https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ - РИА Новости, 30.03.2022
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:27
2022-03-30T11:27
2022-03-30T11:27
в мире
германия
экономика
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая погодные условия."На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.По словам министра, газовые хранилища заполнены на 25%, "за последние дни заполненность немного повысилась".
https://ria.ru/20220330/germaniya-1780800625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, экономика
Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ
Минэкономики Германии назвало вопрос о том, когда в стране кончится газ, спекулятивным
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая погодные условия.
"На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.
По словам министра, газовые хранилища заполнены на 25%, "за последние дни заполненность немного повысилась".