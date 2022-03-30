https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html

Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ

Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ - РИА Новости, 30.03.2022

Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:27

2022-03-30T11:27

2022-03-30T11:27

в мире

германия

экономика

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивных характер и зависит от многих факторов, включая погодные условия."На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.По словам министра, газовые хранилища заполнены на 25%, "за последние дни заполненность немного повысилась".

https://ria.ru/20220330/germaniya-1780800625.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, экономика