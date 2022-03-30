https://ria.ru/20220330/gaz-1780818685.html

Фьючерсы на газ в Европе подорожали на десять процентов

Фьючерсы на газ в Европе подорожали на десять процентов - РИА Новости, 30.03.2022

Фьючерсы на газ в Европе подорожали на десять процентов

Фьючерсы на газ в Европе в среду торгуются в значительном плюсе и держатся недалеко от круглой отметки в 1400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:12

2022-03-30T11:12

2022-03-30T11:12

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природный газ

цены

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в среду торгуются в значительном плюсе и держатся недалеко от круглой отметки в 1400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1250 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до 1243 долларов — пока это ценовой минимум торгов, он на 0,8% выше расчётной цены вторника (1232,7 доллара). Затем котировки ускорили рост до 14,4%, достигнув максимума в 1411,7 доллара за тысячу кубометров, а в последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне 1375–1390 долларов.Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780806385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, в мире, природный газ, цены