В Германии признали безальтернативность российского газа

10:21 30.03.2022 (обновлено: 13:04 30.03.2022)
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа
FAZ: крупнейший в мире химический концерн BASF предостерег от эмбарго на российский газ
© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам члена наблюдательного совета компании Михаэля Вассилиадиса, под угрозой окажется, в частности, завод в Людвигсхафене, на котором трудятся около 40 тысяч человек. Он отметил, что при отсутствии альтернатив российскому газу работы лишатся сотни тысяч человек, занятых в химической отрасли. Как подчеркнул председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер, в короткие сроки компенсировать поставки голубого топлива не удастся.
В компании также отметили, что даже в случае частичного сокращения импорта газа придется ограничить выпуск многих важных продуктов, это скажется на большом количестве их клиентов. Помимо этого, Россия поставляет концерну и другие необходимые товары, например, используемый для изготовления удобрений аммониак.
Владимир Путин 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.
Сегодня власти ФРГ активировали режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок. Хранилища заполнены на 25 процентов.