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В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 30.03.2022
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В Германии признали безальтернативность российского газа
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 30.03.2022
В Германии признали безальтернативность российского газа
Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок, пишет... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:21
2022-03-30T13:04
экономика
владимир путин
роберт хабек
москва
россия
газпром
basf se
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.По словам члена наблюдательного совета компании Михаэля Вассилиадиса, под угрозой окажется, в частности, завод в Людвигсхафене, на котором трудятся около 40 тысяч человек. Он отметил, что при отсутствии альтернатив российскому газу работы лишатся сотни тысяч человек, занятых в химической отрасли. Как подчеркнул председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер, в короткие сроки компенсировать поставки голубого топлива не удастся.В компании также отметили, что даже в случае частичного сокращения импорта газа придется ограничить выпуск многих важных продуктов, это скажется на большом количестве их клиентов. Помимо этого, Россия поставляет концерну и другие необходимые товары, например, используемый для изготовления удобрений аммониак.Владимир Путин 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.Как заявил впоследствии министр экономики Германии Роберт Хабек, страны "Большой семерки" считают требование Москвы односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это ответили, что Россия поставлять газ бесплатно не будет.Сегодня власти ФРГ активировали режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок. Хранилища заполнены на 25 процентов.
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экономика, владимир путин, роберт хабек, москва, россия, газпром, basf se, санкции в отношении россии
10:21 30.03.2022 (обновлено: 13:04 30.03.2022)
 
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа

FAZ: крупнейший в мире химический концерн BASF предостерег от эмбарго на российский газ

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам члена наблюдательного совета компании Михаэля Вассилиадиса, под угрозой окажется, в частности, завод в Людвигсхафене, на котором трудятся около 40 тысяч человек. Он отметил, что при отсутствии альтернатив российскому газу работы лишатся сотни тысяч человек, занятых в химической отрасли. Как подчеркнул председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер, в короткие сроки компенсировать поставки голубого топлива не удастся.
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В компании также отметили, что даже в случае частичного сокращения импорта газа придется ограничить выпуск многих важных продуктов, это скажется на большом количестве их клиентов. Помимо этого, Россия поставляет концерну и другие необходимые товары, например, используемый для изготовления удобрений аммониак.
Владимир Путин 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.
Как заявил впоследствии министр экономики Германии Роберт Хабек, страны "Большой семерки" считают требование Москвы односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это ответили, что Россия поставлять газ бесплатно не будет.
Сегодня власти ФРГ активировали режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок. Хранилища заполнены на 25 процентов.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоберт ХабекМоскваРоссияГазпромBASF SEСанкции в отношении России
 
 
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