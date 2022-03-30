https://ria.ru/20220330/gaz-1780806385.html

В Германии признали безальтернативность российского газа

В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 30.03.2022

В Германии признали безальтернативность российского газа

Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок, пишет... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:21

2022-03-30T10:21

2022-03-30T13:04

экономика

владимир путин

роберт хабек

москва

россия

газпром

basf se

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.По словам члена наблюдательного совета компании Михаэля Вассилиадиса, под угрозой окажется, в частности, завод в Людвигсхафене, на котором трудятся около 40 тысяч человек. Он отметил, что при отсутствии альтернатив российскому газу работы лишатся сотни тысяч человек, занятых в химической отрасли. Как подчеркнул председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер, в короткие сроки компенсировать поставки голубого топлива не удастся.В компании также отметили, что даже в случае частичного сокращения импорта газа придется ограничить выпуск многих важных продуктов, это скажется на большом количестве их клиентов. Помимо этого, Россия поставляет концерну и другие необходимые товары, например, используемый для изготовления удобрений аммониак.Владимир Путин 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.Как заявил впоследствии министр экономики Германии Роберт Хабек, страны "Большой семерки" считают требование Москвы односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это ответили, что Россия поставлять газ бесплатно не будет.Сегодня власти ФРГ активировали режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок. Хранилища заполнены на 25 процентов.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780755249.html

https://ria.ru/20220330/gaz-1780793591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, роберт хабек, москва, россия, газпром, basf se, санкции в отношении россии