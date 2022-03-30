https://ria.ru/20220330/gaz-1780805276.html

Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов

Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов - РИА Новости, 30.03.2022

Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища в стране заполнены примерно на 25%. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:16

2022-03-30T10:16

2022-03-30T10:22

в мире

германия

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища в стране заполнены примерно на 25%."Мы получаем газ из СПГ терминалов в Бельгии, Франции и Нидерландах, идут постоянные поставки в Германию. Газовые хранилища на данный момент заполнены примерно на 25%", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780797648.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия