https://ria.ru/20220330/gaz-1780805276.html
Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов
Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов - РИА Новости, 30.03.2022
Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища в стране заполнены примерно на 25%. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:16
2022-03-30T10:16
2022-03-30T10:22
в мире
германия
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища в стране заполнены примерно на 25%."Мы получаем газ из СПГ терминалов в Бельгии, Франции и Нидерландах, идут постоянные поставки в Германию. Газовые хранилища на данный момент заполнены примерно на 25%", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780797648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия
10:16 30.03.2022 (обновлено: 10:22 30.03.2022)
Газовые хранилища в Германии заполнены на 25 процентов
Минэкономики Германии заявило, что газовые хранилища страны заполнены на 25 процентов