https://ria.ru/20220330/gaz-1780793591.html
В Европе недосчитались российского газа
СМИ сообщили о приостановке поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.03.2022
В Европе недосчитались российского газа
Физические потоки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:56
2022-03-30T08:56
2022-03-30T09:35
экономика
польша
украина
европа
газпром
северный поток
германия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Физические потоки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля, пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.Как отмечает СМИ, к 13:00 по местному времени прокачка составляла 1 451 155 киловатт-час, однако после этого показатели упали до нуля. При этом поставки российского газа в Европу по другим газопроводам остались стабильными.Ранее "Газпром" забронировал часть мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на 29 марта. Компания не заказывала их с 15 марта, а в этот раз выкупила только два процента предложения: 87 тысяч кубометров в час из возможных 3,7 миллиона."Ямал — Европа", наряду с газотранспортной системой Украины и "Северным потоком", — один из основных маршрутов поставок российского голубого топлива в Европу. Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямалу — Европе" закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, польша, украина, европа, газпром, северный поток, германия
08:56 30.03.2022 (обновлено: 09:35 30.03.2022)
СМИ сообщили о приостановке поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Reuters: прокачка российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" 29 марта упала до нуля