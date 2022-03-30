https://ria.ru/20220330/gaz-1780793591.html

В Европе недосчитались российского газа

СМИ сообщили о приостановке поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.03.2022

В Европе недосчитались российского газа

Физические потоки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:56

2022-03-30T08:56

2022-03-30T09:35

экономика

польша

украина

европа

газпром

северный поток

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Физические потоки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля, пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.Как отмечает СМИ, к 13:00 по местному времени прокачка составляла 1 451 155 киловатт-час, однако после этого показатели упали до нуля. При этом поставки российского газа в Европу по другим газопроводам остались стабильными.Ранее "Газпром" забронировал часть мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на 29 марта. Компания не заказывала их с 15 марта, а в этот раз выкупила только два процента предложения: 87 тысяч кубометров в час из возможных 3,7 миллиона."Ямал — Европа", наряду с газотранспортной системой Украины и "Северным потоком", — один из основных маршрутов поставок российского голубого топлива в Европу. Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямалу — Европе" закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.

https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html

польша

украина

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, польша, украина, европа, газпром, северный поток, германия