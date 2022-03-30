Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины
Постпред Великобритании при ООН Вудворд: Лондон готов стать гарантом безопасности Украины
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
ООН, 30 мар – РИА Новости. Великобритания готова сыграть роль в качестве гаранта безопасности Украины, если к ней обратятся с такой просьбой, заявила журналистам британская постпред при ООН Барбара Вудворд.
"Мы уже направили значительную оборонительную военную поддержку Украине. Мы предоставили гуманитарную помощь на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов. Мой премьер-министр разговаривает с президентом Зеленским почти каждый день, и мы хотим помочь любым возможным способом положить конец войне, обеспечить вывод российских войск", - сказала Вудворд.
"И мы были бы рады рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины", - добавила она.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.