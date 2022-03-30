https://ria.ru/20220330/garant-1780780493.html

Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

Великобритания готова сыграть роль в качестве гаранта безопасности Украины, если к ней обратятся с такой просьбой, заявила журналистам британская постпред при... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T02:02

2022-03-30T02:02

2022-03-30T02:02

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ООН, 30 мар – РИА Новости. Великобритания готова сыграть роль в качестве гаранта безопасности Украины, если к ней обратятся с такой просьбой, заявила журналистам британская постпред при ООН Барбара Вудворд.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль."И мы были бы рады рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины", - добавила она.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания