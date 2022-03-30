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В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." - РИА Новости, 30.03.2022
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В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." - РИА Новости, 30.03.2022
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:34
2022-03-30T17:48
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ.Отмечается, что операция прошла совместно с МВД и СК.У задержанных изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. На их электронных устройствах нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье, Анапу и Читу.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, участники группы получали от Краснова инструкции по подготовке терактов, а боевые навыки отрабатывали, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур.По данным СК, как минимум один из приверженцев группировки по указанию Краснова совершил два убийства.Для того чтобы продемонстрировать "приверженность нацистской идеологии", члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У.". Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:34 30.03.2022 (обновлено: 17:48 30.03.2022)
 
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." в 23 регионах РФ

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ.
Отмечается, что операция прошла совместно с МВД и СК.
"В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России".
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Федеральная служба безопасности
У задержанных изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. На их электронных устройствах нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.
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Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, участники группы получали от Краснова инструкции по подготовке терактов, а боевые навыки отрабатывали, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур.
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Для того чтобы продемонстрировать "приверженность нацистской идеологии", члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.
В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У.". Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.
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