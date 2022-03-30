https://ria.ru/20220330/fsb-1780839667.html
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." - РИА Новости, 30.03.2022
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:34
2022-03-30T12:34
2022-03-30T17:48
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ.Отмечается, что операция прошла совместно с МВД и СК.У задержанных изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. На их электронных устройствах нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье, Анапу и Читу.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, участники группы получали от Краснова инструкции по подготовке терактов, а боевые навыки отрабатывали, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур.По данным СК, как минимум один из приверженцев группировки по указанию Краснова совершил два убийства.Для того чтобы продемонстрировать "приверженность нацистской идеологии", члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У.". Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.
https://ria.ru/20220325/agent-1780091213.html
https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html
https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1780072442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:34 30.03.2022 (обновлено: 17:48 30.03.2022)
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." в 23 регионах РФ
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ.
Отмечается, что операция прошла совместно с МВД и СК
.
"В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России".
Федеральная служба безопасности
У задержанных изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. На их электронных устройствах нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.
Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ
сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике
, еще одного — в Ярославле
. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье
, Анапу
и Читу
.
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, участники группы получали от Краснова инструкции по подготовке терактов, а боевые навыки отрабатывали, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур.
По данным СК, как минимум один из приверженцев группировки по указанию Краснова совершил два убийства.
Для того чтобы продемонстрировать "приверженность нацистской идеологии", члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину
.
В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У.". Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.