https://ria.ru/20220330/fsb-1780839667.html

В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." - РИА Новости, 30.03.2022

В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:34

2022-03-30T12:34

2022-03-30T17:48

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали несколько десятков сторонников украинской националистической организации "М.К.У.", сообщила ФСБ.Отмечается, что операция прошла совместно с МВД и СК.У задержанных изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. На их электронных устройствах нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье, Анапу и Читу.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, участники группы получали от Краснова инструкции по подготовке терактов, а боевые навыки отрабатывали, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур.По данным СК, как минимум один из приверженцев группировки по указанию Краснова совершил два убийства.Для того чтобы продемонстрировать "приверженность нацистской идеологии", члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У.". Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.

https://ria.ru/20220325/agent-1780091213.html

https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html

https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1780072442.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)