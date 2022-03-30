https://ria.ru/20220330/flot-1780817946.html
В Москве начали готовить к открытию коммунальный флот
В Москве начали готовить к открытию коммунальный флот - РИА Новости, 30.03.2022
В Москве начали готовить к открытию коммунальный флот
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:09
2022-03-30T11:09
2022-03-30T11:09
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они ежедневно занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время полным ходом идут работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации."На судах проводится целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигателей, регламентная замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования, наладка рулевых систем", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия ведутся в соответствии с графиком. В начале апреля состоится проверка на воде работы всех систем и механизмов судов.
https://ria.ru/20220329/spasateli-1780705199.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
В Москве начали готовить к открытию коммунальный флот
Заммэра Москвы Бирюков: коммунальный флот начали готовить к открытию навигации
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они ежедневно занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время полным ходом идут работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации.
"На судах проводится целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигателей, регламентная замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования, наладка рулевых систем", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия ведутся в соответствии с графиком. В начале апреля состоится проверка на воде работы всех систем и механизмов судов.