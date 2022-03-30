https://ria.ru/20220330/feyki-1780857262.html
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками - РИА Новости, 30.03.2022
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками
Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:40
2022-03-30T13:40
2022-03-30T13:40
роман старовойт
украина
курская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах.Сообщается также, что в соцсетях предлагают за деньги наносить на стены метки, чтобы избежать авиаударов, а после пугают, что по домам с этими метками будут наносить удары."Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - призвали власти.Во вторник губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что пропускной пункт в поселке Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины, обошлось без потерь и разрушений. Губернатор уточнял, что "был огонь из огнестрельного оружия и гранатометов". Ведется поиск стрелявших.
https://ria.ru/20220330/lnr-1780853915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, украина, курская область, россия, в мире
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками
Власти Курской области назвали сообщения о якобы готовящихся взрывах и авиаударах фейками