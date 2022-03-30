https://ria.ru/20220330/feyki-1780857262.html

Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками

Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками - РИА Новости, 30.03.2022

Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками

Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:40

2022-03-30T13:40

2022-03-30T13:40

роман старовойт

украина

курская область

россия

в мире

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах.Сообщается также, что в соцсетях предлагают за деньги наносить на стены метки, чтобы избежать авиаударов, а после пугают, что по домам с этими метками будут наносить удары."Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - призвали власти.Во вторник губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что пропускной пункт в поселке Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины, обошлось без потерь и разрушений. Губернатор уточнял, что "был огонь из огнестрельного оружия и гранатометов". Ведется поиск стрелявших.

https://ria.ru/20220330/lnr-1780853915.html

украина

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роман старовойт, украина, курская область, россия, в мире