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Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками - РИА Новости, 30.03.2022
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Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками - РИА Новости, 30.03.2022
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками
Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:40
2022-03-30T13:40
роман старовойт
украина
курская область
россия
в мире
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах.Сообщается также, что в соцсетях предлагают за деньги наносить на стены метки, чтобы избежать авиаударов, а после пугают, что по домам с этими метками будут наносить удары."Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - призвали власти.Во вторник губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что пропускной пункт в поселке Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины, обошлось без потерь и разрушений. Губернатор уточнял, что "был огонь из огнестрельного оружия и гранатометов". Ведется поиск стрелявших.
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роман старовойт, украина, курская область, россия, в мире
13:40 30.03.2022
 
Курские власти назвали сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах фейками

Власти Курской области назвали сообщения о якобы готовящихся взрывах и авиаударах фейками

© Depositphotos / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Улица Ленина в Курске
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Власти Курской области назвали фейками сообщения в соцсетях о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах.

"Внимание! В социальных сетях активизировались фейковые аккаунты. Они распространяют дезинформацию о взрывах и готовящихся авиаударах, а также о действующих диверсионно-разведывательных группах", - говорится в Telegram-канале областной администрации.

Сообщается также, что в соцсетях предлагают за деньги наносить на стены метки, чтобы избежать авиаударов, а после пугают, что по домам с этими метками будут наносить удары.
"Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - призвали власти.
Во вторник губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что пропускной пункт в поселке Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины, обошлось без потерь и разрушений. Губернатор уточнял, что "был огонь из огнестрельного оружия и гранатометов". Ведется поиск стрелявших.
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